Vecinos de ‘El Vidrio’ denuncian problemas de accesibilidad y TOTAL ABANDONO en este barrio de Azuqueca

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 27 de octubre de 2021 , 13:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los vecinos del barrio azudense conocido popularmente como ‘El Vidrio’ han vuelto a denunciar los problemas de accesibilidad, deterioro y suciedad en los espacios públicos. Aseguran que el Ayuntamiento les tiene totalmente olvidados y que los responsables municipales ni les reciben, ni atienden sus peticiones para que, de una vez por todas, se ponga solución a sus demandas.



Uno de los mayores problemas es la accesibilidad al barrio, teniendo en cuenta que para hacerlo a pie es necesario cruzar la vía del tren mediante una pasarela a la que se accede por una escalera o en un ascensor que está “averiado el 90 por ciento de los días, y no existe una rampa que evite la escalera”.



“Las continuas averías del ascensor son motivo de crítica y ‘mofa’ en todo el pueblo. Un día se repara, y al día siguiente ya no funciona. Mientras tanto, los vecinos -muchos de ellos mayores- tienen que tirar de sus carros y sus bolsas de la compra escaleras arriba”, asegura la portavoz del Grupo Popular Municipal, Aure Hormaechea, que, como los afectados, exige una solución eficaz a este problema, y al resto de necesidades de los vecinos de este barrio.



La concejal del PP, que ha visitado la zona con algunos de los afectados, critica el “abandono que sufren por parte de los responsables municipales” y señala que la accesibilidad es sólo uno de los problemas que padecen no sólo los vecinos de este barrio, sino también los cientos de usuarios que diariamente deben para desplazarse a sus trabajos en esta zona industrial de Azuqueca –calculan que más de mil personas usan cada día este acceso peatonal-.



Ésta es sólo una de las demandas vecinales, que también denuncian el progresivo deterioro de aceras, calles y otros espacios públicos, así como la presencia de una numerosa colonia de gatos, el peligro de una torre de alta tensión a la que suben los chavales o la suciedad general. “Dicen que el operario de limpieza pasa una vez a la semana, si es que pasa, la iluminación es muy deficiente, las aceras hace lustros que no se arreglan y, sumado todo ello, la imagen que ofrece esta zona de Azuqueca es totalmente tercermundista”, lamenta la portavoz del PP, apuntando como otra queja de los vecinos el aparcamiento de grandes camiones a lo largo de la calle, lo que ocasiona problemas de movilidad y visibilidad. “Esto también podría resolverse si el Gobierno municipal cumpliera la moción del Grupo Popular de construir un parking para camiones, que fue aprobada en Pleno por unanimidad en septiembre de 2019”, apunta Hormaechea.



“Como el resto de azudenses, los vecinos de este barrio pagan sus impuestos y denuncian, y con razón, una situación que llevan años arrastrando, sin que el Gobierno municipal tome medidas al respecto”, asegura la edil del PP, recordando que ya en 2019, en una visita anterior al barrio, los vecinos expresaron su profundo malestar. “Entonces denunciamos públicamente este problema, y ahora lo volvemos a hacer, y también pedimos explicaciones al alcalde, incluso sería bueno una reunión con el concejal responsable en la que también participen los afectados.



Hormaechea recuerda que el barrio conocido como ‘El Vidrio’ nació hace más de medio siglo, para dar respuesta de habitabilidad a parte del personal de la fábrica de ‘Vicasa’, que se puso en marcha en octubre de 1963. “Desde entonces, poco o nada ha hecho el Ayuntamiento por esta zona, que al estar ubicada al otro lado de las vías, parece quedarse al margen de los planes de inversión del Ayuntamiento, de manera que el deterioro y la decadencia han ido ganando terreno. El barrio es la triste imagen del abandono por parte de los responsables municipales”, lamenta la portavoz del Grupo Popular.