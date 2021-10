La alcarreña Pilar Prieto añade un nuevo título a su palmarés

sábado 16 de octubre de 2021 , 11:37h

Los pasados días 8 a 10 de octubre, tuvo lugar en Los Alcázares (Murcia) la XXII edición del SURFARI-Mar Menor.Integrado en esta regata, se disputó el Campeonato de España de Fórmula Windsurf 2021 en las categorías absoluta, femenina y máster.Allí, la guadalajareña Pilar Prieto, del club deportivo Orillas de Alocén, consiguió un extraordinario éxito al conseguir un nuevo campeonato de España de Windsurf.Se celebraron 3 pruebas valederas para el Campeonato de España de la modalidad. En todas ellas la intensidad del viento osciló entre los 8 y 13 nudos.Prieto, llegó a la regata murciana con una lesión en un dedo de la mano, sin embargo, volvió a demostrar una gran superioridad con respecto a sus rivales.En segunda posición se clasificó la joven gallega Enar Cibreiro y tercer puesto para la también alcarreña Paula Siquiera del club deportivo Orillas de Alocén.Señalar, igualmente el esfuerzo realizado por el club Orillas de Alocén, para inscribir a 5 mujeres en este campeonato de España, siendo el club con mayor representación.OTROS DEPORTISTAS CASTELLANO-MANCHEGOS:En categoría absoluta, y también en Fórmula Windsurf, el ciudadrealeño Eduardo Navarro, consiguió brillantemente el subcampeonato nacional tras el andaluz Roberto Ortiz. La igualdad entre ellos fue máxima durante las tres pruebas que se disputaron.En categoría Máster, Eduardo Navarro, consiguió el título nacional, al ser el primer deportista de la clasificación general mayor de 40 años. En esta categoría el segundo puesto fue para el gaditano Hugo Andrés Castro, siendo tercero el talaverano Alfonso Tertre del equipo Surf3 ( www.surf3.es Más de 120 windsurfistas de Baleares, Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y otras comunidades autónomas, acudieron nuevamente a esta turística villa de la Región de Murcia para participar en esta prestigiosa competición deportiva de windsurf.Tras dos años de parón en esta regata, motivados por una riada en 2019 y la pandemia del Covid en el 2020, este SURFARI MAR Menor 2021, ha vuelto a demostrar en este año, la importancia y repercusión de una de las más conocidas regatas del calendario nacional de windsurf.El evento estuvo organizado por el Ayuntamiento de Los Alcázares, Club Náutico Mar Menor, Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Estación Náutica Mar Menor, así como la Federación Española y Murciana de Vela.Cinco fueron las Clases o modalidades de tablas a vela participantes. Open, Windsurf infantil, Open Foil, Windsurf y Fórmula Windsurf.Entre estas modalidades participantes, destacó, por su trascendencia deportiva, la Clase Fórmula Windsurf, puesto que sus regatistas, disputaron durante este SURFARI, el Campeonato de España de Fórmula Windsurf 2021 en tres diferentes categorías.El viernes 8 de octubre, dio comienzo la regata, únicamente para la Clase Fórmula Windsurf, si bien, no se pudo disputar ninguna prueba por no llegar el viento al mínimo de intensidad requerida para este tipo de embarcaciones.Ya el sábado 9, junto a las tablas de Fórmula, comenzaron su competición el resto de clases participantes, llenándose desde ese momento de embarcaciones, la playa de Carrión. Allí, en ese escenario, se mezclaron todo tipo de tablas de windsurf, muchas con llamativos diseños y otras en las que elcolorido de los aparejos fue lo que más llamó la atención de los visitantes.A nivel deportivo, y en las diferentes modalidades participantes, señalar el alto número de inscritos y las enormes diferencias de modalidades de tablas de windsurf que su pudieron ver en Los Alcázares siendo lo más comentado, el regreso de las antiguas tablas “Windsurfer”, que marcaron una época enlos años 70 del siglo pasado y que ahora vuelven con nuevos modelos, réplica de los originales.Hubo una participación de 18 regatistas, la mayoría de ellos sobre embarcaciones de tipo Raceboard, con orza.En esta Clase, los resultados no dieron lugar a dudas y las tres primeras posiciones se mantuvieron invariables en los dos días de competición.Primer puesto para Humberto Martínez, clasificándo en segunda posición Marc Leutscher y tercero Juan Alberto Bohajar.15 niños y niñas de diferentes edades, tuvieron su particular regata en las proximidades de la playa de Carrión. La mayor parte de ellos utilizaron las conocidas embarcaciones Techno.Destacaron en los tres primeros puestos Noan Martínez, Jaime Aragón y Claudia HerreroCon 23 inscritos, esta modalidad de windsurf foil, fue una de las más espectaculares.Triunfo indiscutible del andaluz Fernando Martínez. Este regatista de fórmula-foil, venció en todas las pruebas celebradas con una gran superioridad sobre el resto de participantes, donde también destacaron Javier Clement y Guillermo Espí.Tras muchos años sin ver regatas oficiales de esta modalidad de windsurf, se pudo contemplar en Los Alcázares, una competición muy entretenida y mucha igualdad motivada por llevar todos los participantes el mismo tipo de embarcación y aparejo.Alto número de inscritos y diferentes categorías de competición, si bien en la clasificación absoluta destacaron en los tres primeros puestos, el italiano Andrea Marchesi, en segundo lugar, el español Fernando González Lamadrid y tercero el finlandés Juha Blinnikka.Finalizada la competición, tuvo lugar el acto de clausura y entrega de premios de este Surfari 2021.A la cita acudieron el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, Arturo García, presidente de la federación de Vela de la Región de Murcia, Damián Martínez, presidente del Club Náutico Mar Menor y otras autoridades y representantes de Clases participantes.Una vez acabada la entrega de trofeos, Pérez Cervera, agradeció a todos los deportistas su participación y entusiasmo en la regata y señaló que el ayuntamiento de Los Alcázares, pondrá todas sus energías para que el próximo año 2022 pueda celebrarse una nueva edición del SURFARI-Mar Menor.