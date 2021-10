AUGC Guadalajara denuncia deficiencias en las instalaciones

sábado 16 de octubre de 2021 , 11:30h

Deficiencias en las instalaciones



A lo largo de los últimos meses, la Secretaría Nacional de Asuntos Jurídicos de AUGC ha solicitado la colaboración de las delegaciones y los afiliados para la remisión de fotografías sobre deficiencias en las instalaciones, medios de trabajo, etcétera.



Un esfuerzo que ya ha permitido que desde la JDN se hayan elaborado 56 denuncias ante Inspección de Personal y Servicios, 48 propuestas al Consejo y 4 denuncias al Defensor del Pueblo.



Donde no hay taquillas ni dependencias donde cambiarse en muchos Acuartelamientos de la Provincia, donde hace ya más de 31 años de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil y en la mayoría de los cuarteles no hay ni baños ni vestuarios para ellas. El

cuartel de Azuqueca de Henares lleva varios meses sin arreglar sistema de climatización en las dependencias. Los extintores se han pasado un año sin revisar, revisándolos actualmente tras queja de esta Delegación. Con un mantenimiento nulo de los cuarteles

de la provincia, siendo el único servicio de mantenimiento el servicio nombrado por los jefes de Unidad del servicio de oficio cuartel de los componentes de la Unidad, afectando al servicio que prestan de seguridad ciudadana al retraer estos como jardineros,

mantenimiento de coches, etc



Al margen de ello, también, desde una delegación se ha abierto la vía judicial por un posible delito contra los derechos de los trabajadores. Os animamos a que sigáis enviando las fotografías de las deficiencias de los puestos de la guardia civil a [email protected]

