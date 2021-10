Paco Nuñez presennta su candidatura a la reelección como presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha

jueves 14 de octubre de 2021

Paco Núñez ha destacado hoy que el PP-CLM “ha venido para quedarse” y ha dicho alto y claro a los castellanomanchegos que el Partido Popular sale a “ganar las elecciones”, a gobernar Castilla-La Mancha y a “conquistar el futuro” de los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Núñez, en Toledo, en la presentación de su candidatura a la reelección como presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde ha asegurado que el XV Congreso Autonómico tiene que servir para que el PP “engrase” la maquinaria y diga alto y claro que “vamos a gobernar en 2023 de la mano de todos los castellanomanchegos”.



En este sentido, ha destacado que el PP cree en Castilla-La Mancha y en los castellanomanchegos y en las posibilidades que tiene esta tierra. Una tierra “grande, rica, diversa y variada” y eso es una “gran fortuna” para una tierra como la nuestra.



“Creemos en el campo, en nuestras ciudades, en nuestro patrimonio histórico y medioambiental, en nuestras gentes, en nuestras personas mayores que son los que han construido esta región desde abajo, y en nuestros jóvenes que son el futuro de esta tierra”.



El PP está listo para gobernar



Además de esto, Núñez ha trasladado a la sociedad castellanomanchega que el PP está listo para gobernar. “Hay alternativa clara y real a los Gobiernos socialistas que tanto daño nos están haciendo”.



Así, ha lamentado que Page está agotado y cansado y que vive “de espaldas” a la realidad”, ya que no se preocupa de las necesidades de los ciudadanos y no pelea en Madrid por cuestiones fundamentales para Castilla-La Mancha.



Por eso, Núñez “no se resigna” a que nuestra tierra viva con un Gobierno totalmente alejado de la realidad, puesto que no quiere que esta tierra siga padeciendo un Gobierno que no se preocupa por sus vecinos y que en los peores momentos les ha dejado abandonados.



En este sentido, ha denunciado que alcaldes y portavoces han tenido que luchar desde sus municipios en plena pandemia y ayudar a sus vecinos “solos”, ya que, en un momento tan dramático “Page ha dado la espalda a los que luchaban en primera línea”.



Además, se ha preguntado cómo es posible que autónomos y pymes, que son el motor económico de esta tierra, hayan tenido que salir adelante solos sin el apoyo del gobierno. Un Gobierno que ha atacado y criminalizado a la hostelería, a la cultura, al deporte, o a los comerciantes.



Un Gobierno, el de Page, que ha atacado a nuestras raíces y tradiciones y que ha faltado al respeto a nuestros maestros, médicos, alcaldes, nuestros mayores y que ha abandonado al Tercer Sector.



Además, Page tampoco ha sido capaz de preocuparse por los agricultores y ganaderos durante el pedrisco, la DANA o Filomena.



“Quiero seguir trabajando de vuestra mano para construir un futuro de esperanza y libertad para CLM”



Núñez ha resaltado que quiere seguir trabajando de “vuestra mano” para construir un futuro de esperanza y libertad para Castilla-La Mancha



“Quiero consolidar la alternativa de libertad que esta tierra se merece”. Así, ha insistido en que hoy el PP tiene más ilusión, más compromiso y más ganas de trabajar que nunca. “Creo en mi partido, un partido del que me siento orgulloso y que representa los principios y los valores en los que siempre he creído”.



Por eso, Núñez ha presentado su candidatura para seguir liderando el PP-CLM porque cree “en su partido” y “ama a su tierra, a su país y a esta región”. Y lo hace por “responsabilidad” y para ofrecer a los castellanomanchegos una alternativa política “seria” y una gestión “firme, cercana y eficaz” con la que “mirar a los ciudadanos” para ofrecer soluciones a sus problemas.



Y lo quiere hacer, ha indicado Núñez, de la mano también de los alcaldes, los portavoces municipales y los afiliados, con aquellos que cada día “levantan” la bandera del PP para defender a España.



“Es una obligación ofrecer una alternativa política a Sánchez y Page porque nuestro país y nuestra tierra no puede seguir soportando más políticas socialistas que nos están llevando a la ruina, a la miseria y a la pobreza”, ha concluido.