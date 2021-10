Carnicero: “Alberto Rojo es un alcalde sin credibilidad, hasta ahora no ha cumplido NADA de lo que ha anunciado”

viernes 08 de octubre de 2021 , 17:48h

El alcalde de Guadalajara, el socialista Alberto Rojo, ha vuelto a protagonizar un Debate del Estado de la Ciudad plagado de anuncios y promesas, tal y como realizó en el debate de 2020, de los cuales no ha cumplido nada. Así se lo hizo ver el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, quien se dirigió a Rojo tajante: “Señor Rojo, usted es hoy un alcalde sin credibilidad, nadie le toma en serio en la ciudad de Guadalajara. Señor Rojo, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir, y usted ofrece mucho e incumple más”. Y es que, tras 27 meses de gobierno, “continua dando bandazos, sin saber a dónde va y marchando solo y exclusivamente donde le mandan; sus anuncios se quedan vacíos de todo contenido cuando pasan los días y se demuestra que caen en saco roto”.



Carnicero ha citado todas y cada una de las promesas que el alcalde realizó en el Debate del Estado de la Ciudad de 2020 donde anunció “un amplio proyecto de refuerzo de la recogida de las aguas pluviales y la construcción de las depuradores en los barrios anexionado; un plan estratégico del deporte de la ciudad de 2021; la creación de una liga municipal deportiva con los centros educativos, un plan integral de arreglo de las pistas deportivas de la ciudad; un plan del casco histórico que presentaría en el primer semestre del año, un gran proyecto de placas solares que presentaría de forma inminente, un proyecto para Castillejos, el quinto contenedor de residuos que aún no está, la dinamización del Mercado de Abastos, la mejora de la limpieza de la ciudad, o un gran proyecto para la casa de Carlos Santiesteban, el Eje Cultural, el Plan de Ordenación Municipal que pronto sería una realidad -y han rescindido el contrato con la asistencia técnica y no saben qué hacer-, o modificar los trayectos del carril bici, o un plan de arbolado o la puesta en marcha del Auditorio del Barranco del Alamín para el verano de 2021…



El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, lamentó que a este gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos, tenga “un problema con la gestión municipal, les pilla el toro de manera constante, son constantes los problemas que están creando derivados que la ausencia de gestión municipal o la funesta gestión municipal”.



Y puso algunos ejemplos como el Centro cívico “con más de seis meses de retraso de obra, tres ampliaciones de contrato y en serio peligro los fondos europeos que la financian”, la incapacidad para poner en marcha la operación asfalto, el parque Sandra, los desperfectos causados por la borrasca Filomena que fue en enero y a día de hoy no han licitado ni una obra para arreglos, hemos perdido el sello de la Ciudad Amiga de la Infancia, han sido incapaces de celebrar una Feria Taurina, y en el año 2020, año de mayor impacto social, sanitario y económico de la historia reciente de nuestro país les han sobrado cuatro millones de euros y no han ejecutado el 40% de las ayudas. “A día de hoy están devolviendo las ayudas que les concedieron porque no pueden cumplir los requisitos impuestos por este ayuntamiento y las empresas devuelven el dinero”, ha dicho.



También se refirió Carnicero a que el Tribunal de Cuentas “les ha afeado que se hayan pagado 300.000 euros en contratos que estaban suspendidos en pandemia, y se ha tenido que acudir a él para que defiendan los derechos de los vecinos de Guadalajara en el cobro del agua y alcantarillado de Marchamalo” o a que los Juzgados también “le han tirado para atrás el nombramiento de su Gerente de Deportes, del PSOE”.



Además, “dijo que no iba a subir impuestos y a día de hoy ha aumentado la presión fiscal en más de 12,5% a los vecinos y tejido económico de la ciudad de Guadalajara”, se comprometió a que “de manera inmediata iba a cambiar las líneas de bus en el barrio del Balconcillo y los Manantiales”.



Carnicero insta a Rojo a tomarse en serio los Fondos Europeos.-



Especial mención dedicó el portavoz del Grupo Popular a la gestión de los Fondos Europeos, “uno de los mecanismos de recuperación económica de la crisis derivada del Covid-19” y que a día de hoy, ha dicho, “ustedes no se los están tomando en serio” en referencia al gobierno de PSOE y Ciudadanos. Carnicero recordó que “en marzo del 2021 solicitamos la creación de un grupo especial dentro del Ayuntamiento que se encargara de la gestión de los proyectos europeos. En mayo en un pleno extraordinario lo volvíamos a solicitar, y es ahora en octubre con las convocatorias ya lanzadas cuando han incorporado a un grupo de funcionarios para que trabajen a contrarreloj”, ha dicho. Proyectos por cierto, ha asegurado Carnicero, “que no han pasado la supervisión técnica, ni tan si quiera usted se los ha leído”, le dijo al alcalde, “ya que no se ha dado cuenta que en la memoria de los proyectos ponen la obra del Eje Cultural como ejemplo tecnológico y de movilidad y que los coches podrán aparcar en el Mercado de Abastos en un parking que ya no existe”.



El portavoz del Grupo Popular también detalló algunas de las propuestas que su grupo lleva realizando durante todo este mandato y que el gobierno de Rojo ha rechazado. Se trata, entre otros, del cheque “Compras por Guada” para los comercios, diferentes acciones de dinamización como por ejemplo la feria del libro en el Mercado de Abastos; en enero se presentaron 30 medidas para beneficiar a los autónomos de la ciudad, ya el 11 de enero se solicitó que había que redactar de manera inmediata un plan urgente de actuación para arreglar las consecuencias de Filomena; se pidió la convocatoria urgente de las ayudas para la conciliación y planteamos un buen numero de ellas; propusimos que a través del ADN canino se hiciera un plan especial de limpieza, en materia de empleo se propusieron medidas concretas para reactivar la accesibilidad al empleo de las personas con capacidades diferentes, en el parque de las Lomas planteamos la construcción de un parque de ocio deportivo para el barrio, iniciativas para el fomento del voluntariado o la propuesta de que el deporte sea declarado actividad esencial y que suponga no solo un modelo de vida saludable sino que también sea un motor económico.



El Grupo Popular continúa realizando propuestas.-



Continuando con los fondos de la UE y con motivo de la publicación del decreto que lo regula en el día de ayer, el portavoz del Grupo Popular pidió “que se aproveche la Oficina de rehabilitación de barrio para que se pueda actuar, con CEOE, en la rehabilitación de barrios desde el prisma de la eficiencia energética”, y en este sentido propuso actuar en el barrio de La Llanilla, zona emblemática de la ciudad con un amplio comercio y con una tipología de viviendas que permiten poder hacer estas actuaciones. Carnicero propuso también la ejecución con cargo a los fondos europeos de un aparcamiento subterráneo y disuasorio en el parque Sandra, barrio limítrofe con el casco histórico, y cuyo anteproyecto ya está hecho. El portavoz del Grupo Popular pidió que se recupere el plan de familia y la creación de la oficina de atención al mayor “donde se puedan dirigir nuestros mayores y se vean atendidos de forma inmediata en todo tipo de acciones: desde la salud hasta el ocio, pasando por la cultura, el deporte o les ayude a realizar las gestiones más comunes”.



Y, por último, Carnicero propuso una línea especial de ayuda a fondo perdido para familias y comercios para hacer frente al pago de la luz ante el récord de subidas de precio de los últimos meses.



En definitiva, Carnicero finalizó reiterando que el Grupo Popular es un grupo “con iniciativa, con proyecto y modelo de ciudad para Guadalajara y de la que estoy seguro de que el PP volverá a llevar las riendas de esta ciudad muy pronto”.