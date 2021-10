Castillo asegura que el proyecto ilusionante del Partido Popular “llegará a Castilla-La Mancha de la mano de Paco Núñez y a España con Casado”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 08 de octubre de 2021 , 13:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha calificado la convención del PP, que concluyó el fin de semana pasado, “de ilusionante” y ha aseverado que Pablo Casado presentó un gran proyecto que “le hará llegar a la Moncloa”.



Castillo ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde también ha tenido palabras para felicitar a los alcaldes y presidentes del PP que intervinieron en la convención y explicaron las medidas que están desarrollando “para acabar con la miseria socialista después de muchos años de gobierno”. El presidente provincial ha recordado que lamentablemente esta circunstancia “se repite cada vez que el PSOE alcanza un ayuntamiento o una Comunidad Autónoma”.



A su juicio, “el excelente” proyecto de Casado dejó patente que el Partido Popular “está listo para gobernar y que Casado es el presidente que necesitan los españoles” y ha criticado que “Sánchez esté más preocupado de mantener su silla que de tomar las decisiones que importan y necesitan los españoles”.



Castillo ha reprochado a Sánchez y a los socialistas que “sean incapaces” de crear un marco seguro de crecimiento y estabilidad para el desarrollo del empleo”. En este sentido, también se ha referido al último anuncio de los bonos culturales de Sánchez asegurando “que lo único que intentan es pagar voluntades. Intentan solventar su ineptitud de Gobierno pagando a la gente para que les vote, pero olvidan que los españoles no somos tontos y que el dinero público es de todos”.



El proyecto de Gobierno e ilusión que tenemos a nivel nacional, ha apuntado el presidente provincial, también lo tenemos a nivel regional como pudimos ver el pasado miércoles en el Debate sobre el Estado de la Región. “Frente a un Emiliano García Page cansado, pero encantado de escucharse así mismo, con una intervención de contenido cero después de más de cuatro horas hablando, no se centró en lo que preocupa a los castellano manchegos porque está más interesado en los discursos de nivel nacional que le hacen ir a los medios de comunicación, donde dice una cosa y luego en Castilla-La Mancha hace la contraria”.



Castillo ha señalado que "frente a ese García Page cansado teníamos a un Paco Núñez totalmente motivado y con ilusión que esbozó lo que van a ser las líneas de Gobierno que van a llevar a esta tierra al crecimiento económico y a la prosperidad”. El PP-CLM de Paco Núñez explicó un proyecto que “pretende mejorar todos los servicios públicos como la sanidad o la educación, persigue dotar de buenas infraestructuras o medidas que favorezcan el crecimiento de empleo”.



En este punto, Castillo ha subrayado dos de las medidas que esbozó Núñez en su intervención que entiende que son muy beneficiosas para nuestra provincia. Una de ellas viene a fomentar la natalidad con un cheque que se daría a las madres en el quinto mes de embarazo de 500 euros, y para aquellas mujeres que residan en el medio rural ascendería a los 700 euros.



La otra medida importante, ha explicado, pretende generar empleo, asentar empresas en nuestra provincia, favorecer a nuestros jóvenes así como el crecimiento de las clases medias y el fomento de la natalidad. Todo esto lo lograría Núñez aplicando “una reducción fiscal generalizada en su tramo autonómico del IRPF y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y eliminando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones “porque es injusto pagar dos veces los mismo”. También incluye bonificaciones para pymes o los bonos para la escolarización, para jóvenes y para familias numerosas”.



Es decir, “Paco Núñez tiene muy claro qué es lo quiere, Paco Núñez sabe que es necesario el cambio en Castilla-La Mancha” y el otro día dio un claro aviso a Page para “que vaya disfrutando de esos escasos 600 días que le quedan de Gobierno porque en el año 2023 el futuro se llama Paco Núñez y Partido Popular”.



Castillo pide a los socialistas que se dejen de palabras y actúen en materia de agua



En otro orden de cosas, Castillo se ha referido a su intervención en la pasada convención del PP y que han utilizado los socialistas de Guadalajara para tergiversar el mensaje en materia de agua.



El presidente ha aclarado que únicamente se refirió a la necesidad inminente de un Plan Hidrológico Nacional “porque Guadalajara ya ha sido muy solidaria y por lo tanto es necesario lo mismo de otros territorios”, y ha aseverado que no se refirió al tema del trasvase.



El presidente provincial ha recordado al responsable de los socialistas en la provincia, Pablo Bellido, al senador Rafael Esteban, y al alcalde de Sacedón, el señor Torrecilla, que en Castilla-La Mancha, en toda la democracia, el PP solo ha gobernado cuatro años, “y el PSOE ha tenido cerca de 40 años para legislar en materia de agua y no lo ha hecho porque no ha querido”. Mientras tanto, y gracias a los gobiernos del PP, se ha legislado para asegurar una lámina estable de 400 hm3 para los embalses de cabecera”, ha recordado.



Igualmente, ahora que los socialistas están en los dos gobiernos les ha retado “a que actúen de manera inmediata para incrementar esa lámina y de este modo favorecer el desarrollo en nuestros municipios”. Ahora, ha dicho Castillo, es el momento de dejarse de palabras y RRSS, refiriéndose a los socialistas, “y defender los intereses y los recursos hídricos necesarios para nuestra provincia, veamos y comprobemos que hacen: nada”.