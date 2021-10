CSIF pone en marcha una campaña para acabar con la discriminación por razón de embarazo en el Sescam

viernes 08 de octubre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto en marcha una campaña para poner fin a la discriminación por razón de embarazo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que continúa vigente a pesar de las resoluciones judiciales condenatorias.



Las trabajadoras gestantes del Sescam perciben menos salario que sus compañeros cuando se produce una baja del médico de familia por especial sensibilidad ante la Covid-19, adaptación o cambio de puesto de trabajo por embarazo de riesgo o incluso por adaptación o cambio de puesto de trabajo por el solo motivo de gestación.



La responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, señala que “es totalmente injusto que perciban menos por estar embarazadas, estamos hablando de una discriminación por embarazo o maternidad que ya aparece tipificada en la Ley 3/2007”.



CSIF recuerda que, en un proceso judicial desarrollado por el sindicato, la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó en junio una sentencia que reconocía el derecho a la percepción del complemento de atención continuada de una facultativa del Sescam a la que se le había denegado el abono del complemento de atención continuada al no haber podido cubrir las guardias acaecidas durante el periodo en el que se encontraba en situación de riesgo durante el embarazo.



El Sescam considera que, como consecuencia de no realizar la jornada complementaria de atención continuada, ya sea por adaptación del puesto de trabajo o por encontrarse de baja por especial sensibilidad ante la Covid-19, las trabajadoras no tienen derecho a percibir ningún complemento retributivo.



“Son casos flagrantes de discriminación que van más allá de las importantes diferencias retributivas. Hemos ganado muchas sentencias que le están diciendo al Sescam que se está produciendo una falta de igualdad de trato entre sexos”, subraya Gutiérrez.



Para paliar esta situación, CSIF llevará una campaña informativa en la red de centros sanitarios y hospitalarios del Sescam asesorando a las trabajadoras afectadas sobre cómo reclamar el abono de estas cantidades no percibidas.