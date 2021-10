CONTIGO Albacete se pregunta si la campaña contra los “puteros” incluye los cargos públicos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 08 de octubre de 2021 , 12:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La formación política albaceteña denuncia “el cinismo, la hipocresía, el mal gusto, el despilfarro de dinero público y, lo que es peor, que concejales y demás asesores tengan la facilidad de acusar de defectos ajenos a la población, puesto que quién dice que ellos no frecuenten esos ambientes o sean consumidores de sustancias ilegales



CONTIGO Somos Democracia Albacete ha dejado muy claro que la campaña contra la prostitución, orquestada por los ediles y el alcalde del PSOE, “supone tirar a la basura parte de los impuestos de los albacetenses y una mera hipocresía decorada con una montaña de cinismo porque muchos de sus compañeros de partido han sido consumidores adictos de lo que hacen campaña para ‘cazar’ al putero”.



Pedro Soriano, portavoz de CONTIGO Albacete, ha puesto como ejemplo a los compañeros socialistas en Andalucía como el exdirector de Faffe y ex militante Fernando Villén, quien pagó con su tarjeta de la fundación pública una cifra de 31.969 euros en cinco clubes de alterne de Sevilla, Cádiz y Córdoba en doce ocasiones del 2004 al 2010. Soriano también ha puesto en el punto de mira los casos que se vinculan al Partido Popular. “Habría que preguntar al PSOE y Podemos por qué se niegan a investigar la prostitución de menores tutelados en Baleares”, ha recordado Soriano.



El presidente de CONTIGO Albacete trabaja para garantizar el ejercicio de los derechos y de las libertades públicas, basado en la dignidad de la persona, la inviolabilidad de esos derechos, en el libre desarrollo de su personalidad, en el respeto a la ley y a los derechos de los demás que, como también proclama la Constitución Española, constituyen el fundamento del orden público y de la paz social.



“La lucha contra todo tipo de crimen organizado como el tráfico de inmigrantes, prostitución de menores y trata de mujeres es prioritario y no debe de tratarse con demagogia y cinismos, siendo necesario la implicación de todos los cuerpos de seguridad del estado, reformando leyes que sean efectivas contra estas mafias, y reformando otras donde se ayude a salir de la prostitución, dando cabida al debate de la legalización o no de este sector que por siglos ha existido y seguirá existiendo”, ha remarcado Soriano.