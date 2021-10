¿Un bono de cultura o de tortura?

viernes 08 de octubre de 2021 , 13:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

No podemos saber exactamente que es cultura, porque hay un gran abanico de posibilidades, pero si podemos saber lo que no es cultura, y un “espectáculo” que se basa en la tortura de un animal nunca puede entrar dentro de esta categoría. No desarrolla el espíritu crítico, no tiene ninguna relación artística, científica o industrial, como indica en sus definiciones la real academia de la lengua española, ni tiene ningún sentido desde el punto de vista ético y moral de respeto hacia los animales y los seres vivos.



En Castilla -La Mancha tenemos el dudoso merito de ser una de las comunidades autónomas que más espectáculos taurinos se programan, incluso durante la pandemia, fuimos de las primeras en flexibilizar el aforo de las plazas de toros, meses antes que el de las salas de conciertos, el dudoso mérito de un presidente de la comunidad que defiende el mundo de la tauromaquia, donde ve algo normal que se bonifique la tauromaquia desde el bono cultural puesto en marcha por el gobierno de coalición para los jóvenes que cumplen 18 años, y de una televisión autonómica, que se basa en películas de los años 70 y también, como no, en los espectáculos taurinos y de fomento del maltrato animal, además es la comunidad donde concretamente el ayuntamiento de Guadalajara tiene el dudoso merito de ser uno de los ayuntamientos, que no solo se conforma con subvencionar los festejos taurinos, sino que también por intentar hasta intento municipalizar la feria taurina, mientras que por ejemplo el suministro de agua sigue en manos privadas.



Desde PODEMOS no entendemos muy bien la polémica a raíz del bono cultural sobre que disciplinas puede identificarse con la cultura y cuáles de estas deben de ser financiadas o bonificadas para que lo más jóvenes se pueden formar intelectualmente. Lo que si entendemos y tenemos claro que la tauromaquia nunca puede entrar dentro de esos criterios subvencionables o bonificables porque lo mismo que mostramos nuestro rechazo y no podemos tolerar la violencia contra las mujeres, la xenofobia, el racismo, el fascismo, o la tortura hacia un ser humano, tenemos claro que tenemos que mostrar nuestra repulsa y no tolerar cualquier tipo de maltrato animal, por lo tanto, el subvencionar cualquier practica de maltrato animal, como son las corridas de toros, debería de ser impensable por parte del estado y de cualquier sociedad civilizada



Alfredo Vicente Ruano

Portavoz del círculo PODEMOS Guadalajara

Grupo municipal Unidas PODEMOS IU.