¿PREPUCHERAZO? Aseguran que Page y C’s han PACTADO reformar la Ley Electoral para incrementar los diputados de 33 a 50-55 en CLM

Aseguran que el “acuerdo” se fraguó, hace unos días, en el Palacio de Fuensalida en una reunión entre Inés Arrimadas y Page

jueves 07 de octubre de 2021 , 18:01h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha advertido hoy que “los castellanomanchegos deben saber que la única promesa que va a cumplir Page es la que NO ha anunciado”.



Así se ha pronunciado Merino, en el Debate del Estado de la Región, donde ha asegurado que Page y Cs han pactado reformar la Ley Electoral para aumentar los diputados de 33 a 50-55 en las Cortes Regionales.



Merino ha señalado que este “acuerdo” se “fraguó” hace unos días en el Palacio de Fuensalida en una reunión entre Inés Arrimadas y Emiliano García-Page.



“El escaño vacío de Page”



La portavoz del GPP ha señalado que ayer, fue la “primera vez” que Page se subió a la tribuna de oradores en lo que va de año y lo hizo por “obligación” pero que en realidad “no le gustan” las Cortes Regionales porque “se aburre” y directamente “no viene”.



En este sentido, ha lamentado que Page hace “con su mayoría absoluta” lo que le da la gana con el consentimiento y la complicidad del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que se lo permite.



“Ahí volvemos a tener el escaño vacío de Page”, ha denunciado Merino, que al mismo tiempo ha recordado que, esta mañana, “ningún agricultor ni ningún autónomo” se ha quedado “acostado” sin ir al campo o ir a trabajar porque tienen que sacar adelante sus negocios.



“Sentimos vergüenza ajena al ver al presidente de esta tierra hacer un monólogo más propio del club de la comedia que de un Debate del Estado de la Región”.



Además de esto, ha recordado que ayer el Grupo Parlamentario Popular sintió “vergüenza ajena” al ver al presidente de esta tierra hacer un monólogo más propio del club de la comedia que de un Debate del Estado de la Región.



Un debate en el que Page habló con “frivolidad” tras una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 6.300 personas en esta tierra. “Fue un espectáculo indecente”.



“Ya sabemos que a Page le aburre Castilla-La Mancha”, y una prueba de ello fue un discurso de más de 4 horas y media que fue más propio de una “barra de bar” con chistes y chascarrillos que no tenían ninguna gracia.



También, ha lamentado que ayer, Page, no concretó las 200 propuestas que anunció el día anterior. “Incumplió su propio anuncio”.



“Page no tiene ninguna credibilidad. Son el Gobierno de la propaganda y del humo”.

“Es increíble que no se sonrojen ante tanta mentira e incumplimiento, pero especialmente duro es que lo hagan en pandemia y cuando toca trabajar por la recuperación económica y social de esta tierra”, ha indicado Merino.



Los incumplimientos de Page



Asimismo, Merino ha detallado algunos de los tantos incumplimientos de Page como haber presumido de ser pionero en la Ley de reserva sanitaria estratégica, “el gasto hasta agosto de este año es 0 euros”, o el Hospital de Toledo, el más grande de Europa que ha inaugurado hasta en “cuatro ocasiones” pero que lo ha mantenido cerrado en plena pandemia cuando la gente se “moría” en los pasillos de las Urgencias.



En este sentido, ha preguntado a Page dónde están los 37 quirófanos que prometió, dónde está el Plan estratégico en Atención Primaria, el Plan de choque para Urgencias, el Plan para la reducción de listas de espera, el centro de salud de Manzanares, el Hospital de Puertollano o la UNidad de Cuidados Críticos del Hospital de Tomelloso.



El PP-CLM quiere un nuevo Estatuto de Autonomía que blinde la sanidad, la educación y el bienestar social en CLM



También, Merino ha destacado que el presidente, Paco Núñez, apuesta por elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía para blindar la sanidad, la educación y el bienestar social en nuestra región “adaptado” a los nuevos tiempos y necesidades de Castilla-La Mancha, pero no un cambio del estatuto para cambiar la Ley Electoral y aumentar el número de diputados.



Prohibir, cerrar e insultar. Las máximas de Page en estos dos años de legislatura



Merino ha recordado que prohibir, cerrar e insultar han sido las máximas de Page en estos dos años de legislatura, ya que, los únicos que han tenido libertad para entrar y salir y hacer lo que les diera la gana han sido Page y su gobierno.



“Después de 37 años en política ocupando todo tipo de cargos en los Gobiernos socialistas, Page está cansado y a otras cosas”. “A él le gusta ser el centro de atención, salir en la tv, los focos, y hacer el teatrillo de Pimpinela con Pedro Sánchez con espectáculos bochornosos como el de ayer”.



De esta manera, Merino ha denunciado que Page lleve 12 años “callado” sin hacer absolutamente nada permitiendo perder 1.000 millones de euros al año con el sistema de financiación que aprobó Rodríguez Zapatero.



Además de esto, la portavoz del GPP ha preguntado a Page dónde está el Plan Especial de Almadén, el Plan especial de Talavera y su comarca, el Plan especial de la Sierra del Segura y Alcaraz, el Plan especial de la Serranía de Cuenca, o el del Campo de Montiel. “Esa es la apuesta del PSOE por la despoblación”, ha indicado.



Merino también se ha referido a la supresión de la tasa de la licencia de caza en nuestra región, “el mismo Page que aprobó una ley de caza por imposición de Podemos” y el mismo Page que tiene cabreados a los cazadores con su borrador de Reglamento de caza.



“El mismo que votó a favor de prohibir la caza en los parques nacionales, o el que votó en contra de la caza para el control del lobo”.



Por todo lo anterior, ha solicitado al PSOE de Page que estudie las propuestas del PPCLM porque son medidas “pactadas” con la sociedad castellanomanchega. “Hoy las rechazarán, pero en breve las copiarán y las venderán como suyas”.