Alovera distingue en el Día del Mayor a Juliana como vecina de más edad con sus 101 años

viernes 01 de octubre de 2021 , 20:24h

Un año más, con motivo del Día del Mayor, el Ayuntamiento de Alovera ha programado un semana de actividades para conmemorar la cita y remarcar el papel tan importante que tienen en el municipio.



Este año ha arrancado con el tradicional reconocimiento a la persona aloverana de mayor edad que reside en el municipio, que este caso ha sido Juliana Montesinos Ruiz, que con 101 años de edad ha sido merecedora de tal reconocimiento.



Para entregar dicha distinción la alcaldesa, María Purificación Tortuero Pliego, se ha acercado junto a la concejala de mayores, María Dolores Trigo, a la Residencia de Mayores Juan Pablo II de Alovera donde se encuentra viviendo Juliana.



Junto a trabajadores del centro y familiares han arropado en este día tan especial para ella a Juliana, que emocionada ha recibido una placa conmemorativa y una orquídea como símbolo municipal de los mayores del municipio.



De forma previa en el Parque El Cantillo y en la propia residencia se han celebrado Diver Bingo como actividad lúdica que permite ofrecer a los mayores un rato de diversión y entretenimiento con una actividad ocio.



Durante la próxima semana será el turno de un Taller de Espalda en el Centro de Día de forma gratuita para los mayores y una Charla de sensibilización para la prevención del maltrato y la soledad no deseada en la vejez, que tendrá lugar a las once de la mañana el marte cinco de octubre en el Centro de Día.



Unido todo ello al inicio de las actividades del Centro de Día que ofrecen a los mayores del municipio más de una veintena de actividades para ejercitar cuerpo, mente y capacidades de forma gratuita y con todas las medidas de seguridad.



Además, la alcaldesa ha felicitado a los mayores de la residencia , no solo por el Día del Mayor, sino también por iniciarse hoy la tercera dosis de vacunación en la Residencia Juan Pablo II y ofrecer una mayor dosis de esperanza para superar la pandemia.