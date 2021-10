La subdelegada del Gobierno destaca que “Guadalajara es una ciudad segura por el trabajo diario de la Policía Nacional”

viernes 01 de octubre de 2021

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez, ha destacado esta mañana durante la celebración de los Ángeles Custodios, que “si decimos que Guadalajara es una ciudad segura, no es por casualidad, sino por el trabajo diario de la Policía Nacional”. Gómez ha presidido por primera este acto con motivo del patrón del Cuerpo, que el año pasado quedó suspendido por la pandemia.



Gómez ha indicado que las tasas de criminalidad están por debajo de la media nacional y las infracciones penales durante el primer semestre de este año se mantienen muy por debajo de las que se registraron en 2019, “último año con el que podemos establecer comparaciones homogéneas, puesto que 2020 no es referente” debido a que el confinamiento obligado por la pandemia motivó una fuerte reducción de los delitos. No obstante, ha llamado la atención sobre el incremento de delitos relacionados con la cibercriminalidad, que crecieron el año pasado, al contrario que el resto de infracciones penales.



Precisamente, la subdelegada ha subrayado el papel jugado por la Policía Nacional durante la pandemia. “Vuestro trabajo en la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias ha contribuido de manera directa a cortar la propagación del virus”, ha señalado. En este sentido, ha recordado que la existencia de unos servicios públicos fuertes –como la seguridad o la sanidad- ha permitido afrontar con garantías los desafíos de la pandemia o las últimas catástrofes naturales.



Reconocimiento ciudadano

Gómez ha alabado el compromiso de la Policía Nacional “al servicio de la ciudadanía de Guadalajara”, y ha transmitido a todos los integrantes de la Comisaría su agradecimiento personal y el reconocimiento de los vecinos y vecinas de la ciudad. “Vuestra labor es sacrificada, pero también muy valorada, porque vuestro esfuerzo nos permite vivir con un alto grado de seguridad, que es un elemento básico para la convivencia en paz y en libertad”, ha recalcado.



Previamente, ha intervenido el comisario jefe provincial, Carlos Julio San Román, para recalcar los buenos datos de seguridad que registra Guadalajara, y la importante actividad que desarrolla la Comisaría para dar un servicio cada vez mejor. San Román ha relatado algunas de las intervenciones más destacadas de este último año y en el transcurso del acto se han impuesto distinciones a integrantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y judicatura.



Al acto han asistido responsables institucionales como el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; el presidente de la Diputación, José Luis Vega, y otras autoridades provinciales.