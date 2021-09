AIKE propone la remunicipalización del Servicio de Limpieza viaria si no mejora el servicio : GUADALAJARA ESTÁ SUCIA.

miércoles 22 de septiembre de 2021 , 17:16h

La formación municipalista Aike -A Guadalajara hay que quererla-, recuerda que en el anterior Debate sobre el Estado de la ciudad el propio alcalde admitía que la ciudad estaba sucia y desde el grupo municipalista afirman que a día de hoy sigue estando igual de sucia, que el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos se realiza mal y que la ciudad se merece un buen servicio, proponiendo que se revise la contrata, se impongan sanciones cuando haya incumplimientos o mal servicio y que llegado el caso, se contemple la posibilidad de renegociar el contrato e incluso llegando a remunicipalizar el servicio, en su caso.



Guadalajara, 22 de septiembre 2021: Susana Martínez, presidenta de la formación, explicaba que después de muchos años la ciudad sigue oliendo mal. “Dentro de poco tendremos en nuestro Ayuntamiento el Debate sobre el estado de la ciudad y habrá opiniones diversas y escucharemos a los diferentes grupos su visión de cómo está Guadalajara y cómo están el resto de servicios, pero sobre este no hay duda alguna. Desde Aike creemos que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo y es en que el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos no es el más eficiente. El alcalde ya lo reconoció el año pasado: Guadalajara está sucia. Estaba sucia y sigue estando sucia. Sobre eso queremos hacer una propuesta, porque no vale solo con quejarse, hay que proponer alternativas para mejorar este servicio después de más de dos años de mandato.”



La plataforma municipalista se basa en las continuas quejas y anomalías que desde la ciudadanía se demandan prácticamente todos los días, en el buzón del Ayto, redes sociales, en la misma calle… “Es un servicio que acumula numerosas quejas de las vecinas y los vecinos, merecemos una ciudad que esté en condiciones dignas, porque ante la desidia de la contrata por mejorar empieza a sentirse en la calle que ya de nada sirve denunciar el mal servicio que sigue prestando” afirma Martínez justo delante de uno de los puntos de recogida de basuras que hay en el centro y en el que se puede apreciar un colchón apoyado sobre bolsas de residuos que no caben en el contenedor.



Por su parte el concejal Jorge Riendas ha recordado que tras más de dos años de mandato, después del COVID y de la propia Filomena, las calles han seguido sucias y el servicio de recogida de residuos sigue sin estar en el mejor estado. Por ello proponen a todos los grupos que se utilicen los recursos técnicos, económicos y jurídicos del Ayuntamiento y se lleve a cabo una auditoría exhaustiva sobre este servicio de mano de la ciudadanía. “Proponemos que en esa toma de datos participe también la ciudadanía porque también experimenta estas anomalías en el día a día. Si no hay una contrata capaz de prestar el buen servicio que se merece nuestra ciudad, habrá que plantearse que quizá la solución pasa por empezar a sancionar, renegociar el contrato o incluso remunicipalizar el servicio como ya ha hecho Huesca, por ejemplo.” Ha concluido tajantemente Riendas.



El grupo municipalista pide que se escuche a la ciudadanía y se haga recuento de las incidencias en la mala gestión de la limpieza viaria en los últimos años. El portavoz del grupo Aike ha insistido en que “Son muchos los contenedores que no se limpian a tiempo, por lo que no favorecen su óptimo uso, y es mucha la basura que se acumula en numerosas ocasiones por el llenado de contenedores que no se recogen cuando corresponde. Es hasta un potencial peligro para la salud pública en ocasiones puntuales, además de que seguimos sufriendo en Guadalajara por unas calles sucias y con malos olores en muchos momentos.”



Desde la plataforma municipalista, reconocen que vecinas y vecinos también tienen que cumplir con su parte del papel y han de depositar las bolsas dentro de los contenedores, recoger las deposiciones de los perros y no arrojar basuras a la calle, pero urgen a revisar las condiciones de un servicio que es su opinión no es acorde con la ciudad y en las que ha de trabajarse de manera más eficaz en la imposición de sanciones cuando no se cumpla lo contratado. “Por ello proponemos hacer una auditoría detallada basada en los datos aportados por la vecindad y por los técnicos municipales, con el fin de poder tomar cartas en el asunto convocando un Pleno Extraordinario para tomar decisiones entre todos los grupos políticos. Nuestra misión es prestar un servicio público responsable y eficaz para nuestras vecinas y vecinos, y ya no debe permitirse que Guadalajara siga siendo una ciudad sucia por culpa de una empresa que no realiza su trabajo a la altura de nuestra gente”, ha concluido Riendas.