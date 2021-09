Unidas PODEMOS-IU reclama una voz propia del Ayuntamiento de Guadalajara en los restos arqueológicos del "edificio de los Solano"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 21 de septiembre de 2021 , 13:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En el curso de las obras de demolición y nueva construcción en el inicio de la Calle Mayor desde Santo Domingo surgieron restos arqueológicos, tal y como estaba previsto que sucediera. En ese momento se inició una intervención arqueológica que tiene que determinar la naturaleza de lo que aparezca y documentar el proceso. Finalmente la Junta de Comunidades, la administración competente, podría determinar que los restos tienen o no algún nivel de protección patrimonial como pudiera ser la declaración de Bien de Interés Cultural.



En palabras del portavoz de Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento de Guadalajara, José Morales, “más allá de que la Junta diga si es legal destruir o no la ciudad debe tener opinión sobre cómo se interviene. Otras intervenciones en el pasado han dado con restos arqueológicos en sótanos a los que la gente común no accede o a que queden bajo sarcófagos de hormigón, preservados pero no puestos en valor. Dicho de otra forma la Junta puede decir si es legal o no destruir pero no que sea obligatorio”.



En opinión de Unidas PODEMOS-IU la intervención que se decida tiene que servir para que la ciudad conozca la puerta del mercado, su función, qué forma tenía… y para eso tenemos la suerte de que existan publicaciones específicas, una de ellas de Pedro José Pradillo, Técnico de Patrimonio del Ayuntamiento, lo que debería suponer una ventaja.