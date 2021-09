El senador Antonio Román reclama más apoyo a la investigación y un aumento de Centros de Día de Alzheimer

martes 21 de septiembre de 2021

El senador del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha anunciado que el Grupo Parlamentario del PP en el Senado ha presentado una moción para que el Gobierno central destine más recursos para que la enfermedad del Alzheimer sea una prioridad desde el punto de vista científico, sanitario y asistencial. En el Día Mundial del Alzheimer, hoy martes 21 de septiembre, Román ha querido mostrar su solidaridad y afecto a todas las personas afectadas, a sus familiares y a todos los que se dedican al estudio y cuidado de esta enfermedad. Para ellos, el parlamentario nacional ha explicado que el PP solicita que se establezca una partida presupuestaria para aumentar el número de plazas de centros de día que atienden a las personas con Alzheimer, en colaboración con las comunidades autónomas.



Para avanzar en el estudio de la enfermedad en cuestión, Román ha considerado imprescindible “la investigación enfocada a la prevención para un diagnóstico precoz y certero” puesto que, tal y como figura en la moción, “uno de cada dos casos de Alzheimer no está diagnosticado y uno de cada cuatro tiene el peligro de hacerlo de forma errónea, especialmente cuando se trata de formas leves o en fases preclínicas”.



En este sentido, el senador Antonio Román ha puesto en valor el papel fundamental de la familia que en la mayoría de los casos sustenta el cuidado de los enfermos y es el principal pilar. En España, el 85% de las personas que asumen el cuidado de un enfermo de Alzheimer son familiares.



Por otro lado, Román ha dicho que si bien el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023 incorpora aspectos positivos, carece de memoria económica que asegure su puesta en marcha con las actuaciones previstas; y “aunque establece expresamente el compromiso del Gobierno de recoger anualmente en los presupuestos, no se ha visto reflejado en los presupuestos del año 2021”, ha recordado.



Por último, el senador del PP por Guadalajara ha querido tener una mención especial para la labor social que lleva a cabo la Asociación en la ciudad trasladándoles todo su apoyo. “El trabajo que llevan a cabo es encomiable, no solo en el cuidado de enfermos sino mostrando esta realidad de puertas para afuera para que la sociedad tome conciencia de lo dura que es esta enfermedad”, ha dicho Román expresando su ánimo a los que la sufren y a sus familiares.



En España, una de cada diez personas de más de 65 años y un tercio de las mayores de 85 sufren demencia; en total más de 900.000 personas, el 75% de ellas a causa del Alzheimer. Con la esperanza de vida en aumento, y si no se halla un tratamiento que modifique su curso, el número de casos podría duplicarse en 2050.