El juez imputa a la exministra Laya por la entrada ilegal de Ghali en España

martes 21 de septiembre de 2021

El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha acordado la imputación de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada ilegal del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en nuestro país.



Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que todavía se desconoce la fecha exacta en la que la exministra de Exteriores debe declarar como imputada, ya que todavía no se la habría notificado la citación.



El magistrado Lasala acepta además la declaración testifical de la que fuera jefa de Gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Estas diligencias habían sido solicitadas por una de las acusaciones populares que ejerce el abogado Juan Carlos Navarro tras la declaración como imputado del que fuera jefe de Gabinete de Laya en Exteriores, Camilo Villarino.



Villarino aseguró al juez que, aunque fue la propia exministra quien ejecutó la operación de entrada de Brahim Ghali por el aeropuerto de Zaragoza, la decisión fue tomada más arriba. De su declaración se desprendía que no fue la exministra quien tomó la decisión sino que, textualmente, Villarino dijo que González Laya le comunicó que "se había tomado la decisión" sin especificar quiénes ni dónde la tomaron (no hay muchos que puedan tomarla), y que él debía facilitar la entrada de Ghali en España según las instrucciones.



La denuncia del letrado Antonio Urdiales, personado también como acusación popular, dio origen a la causa en la que se investigan posibles delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento.



El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia. La decisión del Ejecutivo de ocultar a Ghali en nuestro país provocaba la crisis con Marruecos en la frontera de Ceuta.