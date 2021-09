El PP insiste en la necesidad de que Page de respuesta inmediata a los más de 23.000 afectados por la `covid persistente´ en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 21 de septiembre de 2021 , 11:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha insistido hoy en que “ha llegado el momento de una sanidad en la que el paciente sea el centro de todas la acciones y decisiones por parte del Gobierno de Page”.



Así se ha pronunciado Moreno, en rueda de prensa, donde ha asegurado que, “también es el momento” en el que Page deje sus frivolidades para otras cuestiones y se ponga “el mono de trabajo” para gestionar los problemas reales a los que se enfrenta la sanidad regional, puesto que ya hemos padecido las consecuencias de su nefasta gestión.



En este sentido, ha recordado que la realidad en la que nos ha puesto la covid-19 requiere cambiar planteamientos asistenciales en nuestra región, así como modificar el nuevo plan de salud presentado por el consejero de sanidad, ya que “adolece de recursos para afrontar nuevas realidades que se están produciendo en nuestra sociedad a consecuencia de la pandemia”.



De esta manera, ha recalcado la importancia de dar respuesta a los pacientes que están padeciendo la covid persistente. Se trata de personas en los que los síntomas persisten más allá de 12 semanas desde el inicio de la sintomatología y que, según los datos actuales, pueden verse afectados hasta el 10% de los contagiados.



Moreno ha detallado que en Castilla-La Mancha, afectaría a más de 23.000 personas. “Una cifra muy importante que merece un esfuerzo de la administración regional y más concretamente de los responsables políticos de la sanidad regional que, más parece estar ocupados en otras cosas, que en lo que realmente tienen que estar”



Por ello, ha solicitado la puesta en marcha de unidades específicas para el tratamiento integral de estos pacientes que suelen presentar problemas en el habla, problemas respiratorios o problemas de movilidad, entre otros, y todos ellos con la peculiaridad de la necesidad de procesos rehabilitadores que requieren profesionales específicos y una actuación inminente para que no se agraven las consecuencias.



Además, ha mostrado su preocupación por el hecho de que también se está produciendo un repunte muy significativo de pacientes que requieren atención psicológica derivada, ya no sólo por la enfermedad provocado por la covid19, sino también de las secuelas de la situación que hemos vivido a lo largo de todos estos meses de pandemia y también por las consecuencias socioeconómicas de la misma, por lo que también se deberían implementar actuaciones en el ámbito de la salud mental que vengan a mitigar las consecuencias de esta pandemia.



Pide a Pae menos “euforia, menos propaganda y más trabajo”



Además de esto, Moreno ha pedido a Page “menos euforia, menos autobombo, menos propaganda y más trabajo”, así como una mayor anticipación a los problemas, más trabajo preventivo y más escucha activa hacia nuestros profesionales sanitarios para modular nuevas estrategias en nuestro sistema sanitario.



Por eso, ante las reiteradas muestras de “optimismo” por parte de Page respecto a la situación sanitaria en nuestra región, que para nada se corresponden con la realidad, el PP-CLM quiere expresar la necesidad de reformar el modelo de gestión sanitaria para mejorar los procesos asistenciales.



“No podemos ir siempre por detrás en Castilla-La Mancha en la toma de decisiones asistenciales y la consejería de sanidad tiene las competencias para afrontar los nuevos retos y las nuevas realidades que se están derivando de la pandemia”.



Así mismo, ha asegurado que es necesaria una actitud proactiva por parte de los responsables políticos de la sanidad regional, que se dejen de tacticismos y pongan los recursos necesarios al sistema, junto con nuestros profesionales.



Profesionales sanitarios a los que el PP de Paco Núñez “no se cansará de agradecer” por su entrega y dedicación a pesar de que hayan sido “vilipendiados” reiteradamente por Page durante todo este tiempo.



Por otra parte, ha señalado que otras de las consecuencias que se han originado durante estos meses es la “debilidad” del sistema para hacer frente a los seguimientos en la cronicidad de los pacientes, por lo que se hace urgente la puesta en marcha de un plan específico de atención y actualización de la situación clínica de todos los afectados con el fin de mitigar las posibles consecuencias que pudieran derivarse del desarrollo de su enfermedad.



Es insostenible que los pacientes esperen más de 9 meses para una operación



Además de esto, Moreno se ha referido a las “preocupantes” listas de espera sanitarias. “Es insostenible que un paciente tenga que esperar más de 9 meses para una intervención quirúrgica”.



Unas listas de espera que, hasta el momento, siguen afectadas por el plan de reorganización asistencial derivada de la covid19, “por lo que se hace más preciso que nunca que se actualicen los datos de los pacientes que demandan actividad asistencial tanto en consultas externas en la atención especializada, como en las pruebas diagnósticas.



Así, ha lamentado que hay personas que llevan un año y medio esperando para ser atendidas para una cita en una consulta especializada. Pacientes que no computa a día de hoy en la lista de espera, pero que “necesitan urgentemente que les atienda un especialista”.



Además, ha recordado que en estos momentos hay más de 33.000 personas esperando para una operación. Y que, hay que sumar a aquellos que se vieron afectados por la reorganización de la actividad asistencial, como motivo de la covid19, por lo que serán muchos más los que requieran de una operación en nuestra región.



“Si ya de por sí los datos son bastante lamentables en nuestra región, imagínense cuando actualicemos los datos reales en nuestra región”.



Por todo lo anterior, Moreno ha calificado de “inaudito” que Page intente sacar pecho de su gestión sanitaria cuando tiene a los pacientes una media de más de 9 meses esperando para una operación.



“Es lamentable que Page trate de parecer el salvador de la sanidad regional cuando tiene más del doble de pacientes de la media española, que esperan más de seis meses para ser operados”.



Hacen falta más recursos en Atención Primaria



Por otra parte, ha insistido en la necesidad de una reformulación extraordinaria en Atención Primaria, ya que, “con unos profesionales que han llegado a la extenuación, que han vivido situaciones críticas cuando han tenido que desplazarse a los domicilios de los pacientes sin poder ofrecer las soluciones que a ellos les hubiesen gustado tener para poder auxiliar a esas personas, y que han vivido momentos muy duros junto a las familias de los afectados”, ahora, necesitan de un esfuerzo extra de la administración para dar a la atención primaria lo que necesita como puerta de entrada al sistema.



“Nos parece que los parches, los anuncios improvisados que hace Page con respecto a la primaria y con la frivolidad que los hace, no están a la altura de los profesionales de nuestra sanidad en Atención Primaria”.



Por eso, ha destacado que la Atención Primaria requiere de nuevos planteamientos, de nuevos recursos asistenciales, de nuevos recursos materiales y, por supuesto, de nuevos recursos humanos, que, junto a un nuevo diseño del modelo en el que participen activamente los que viven el día a día de nuestra sanidad regional, pueda responder a los nuevos retos de la primaria.