El PP de Yebes denuncia que "el Ayuntamiento vuelve a publicar información incompleta y partidista”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 21 de septiembre de 2021 , 11:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Yebes ha denunciado que el equipo de Gobierno socialista del Consistorio, ha vuelto a publicar en redes sociales “información incompleta y partidista”, en esta ocasión, sobre la bajada de precios del servicio AVLO con origen y destino a la estación de AVE Guadalajara-Yebes.



Ante todo, el Grupo Popular ha subrayado la importancia de la bajada de precios del servicio AVLO con origen y destino a la estación de AVE Guadalajara-Yebes, pero reprocha a los socialistas que en las redes sociales se atribuyan la autoría de la rectificación que ha realizado Renfe sobre la rebaja del precio de los billetes de AVLO desde el AVE de Guadalajara-Yebes en sentido a Madrid y Barcelona.



En relación al precio de los billetes, indican que desde la semana pasada se pueden adquirir billetes de ida por 7 € destino Madrid. En la mayoría de días el precio baja a 7 €, lo que no dicen, apunta la portavoz del Grupo Popular, Esther García, es que hay días, muchos, “que el precio del billete ronda entre los 9 y 19 euros. Por lo tanto estamos ante una buena noticia solo parcialmente”.



Esto mismo ocurre con el origen de Guadalajara-Yebes con destino a Barcelona. Se pueden apreciar días en los que sí baja el precio, “pero hay muchos billetes en los que sigue saliendo igual salir desde Madrid, aun teniendo esos 55 km de diferencia”.



Además, García ha criticado que desde el Ayuntamiento utilicen esta información “para elogiar a los parlamentarios socialistas sin decir que han contado con el apoyo político de otros partidos como el propio Partido Popular”.



La portavoz popular ha apuntado que desde el Partido Popular “siempre hemos apoyado la parada del AVLO en nuestro municipio”. En este sentido, García ha recordado que el Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara presentó una moción y fue aprobada con mayoría. Más tarde, ha explicado, desde el propio grupo municipal popular “presentamos una moción con este mismo tema, siendo aprobada por unanimidad”. Además de presentar dichas mociones en Guadalajara y en nuestro municipio por nuestra parte, “el Partido Popular también lo llevó al Senado en enero de 2020. En conclusión, es trabajo de todos y cada uno de los grupos políticos que hemos luchado por tener este servicio en el municipio”.



A juicio de García, “no se puede obviar el apoyo político con el que ha contado el equipo de Gobierno para esta acción y no vamos a consentir bajo ningún concepto que se nos siga ocultando como si no hiciéramos nada”. Desde el Grupo Popular “defendemos un modelo de bienestar para los vecinos de Yebes, porque ellos son los protagonistas”, ha concluido.