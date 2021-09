Investigadores de la UAH mejoran la viabilidad de una legumbre para contribuir al cultivo sostenible

Juan Manuel González Triguero, catedrático del departamento de Biomedicina y Biotecnología de la UAH, es uno de los científicos implicados en el estudio de la ‘Vicia sativa’ L., publicado en la revista científica ‘Frontierns in Plant’

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 12 de septiembre de 2021 , 18:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A primera vista parece una ‘mala hierba’, pero se ha convertido en una de las plantas más demandadas en los cultivos agrarios de los últimos tiempos por sus importantes contribuciones a nivel medioambiental. La veza (‘Vicia sativa’ L.) ha sido motivo de estudio y publicación en la revista científica ‘Frontierns in Plant’ donde ha participado Juan Manuel González Triguero, catedrático del departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá.



En el artículo determinan la variabilidad de las proteínas de reserva de sus semillas para conocer mejor su capacidad nutritiva tanto para los animales.



La veza es una leguminosa que se emplea principalmente como forraje en alimentación animal, donde ha tenido una gran importancia en el sistema agrícola español. “Actualmente, la política agraria común de la Unión Europea (PAC) en la búsqueda de una agricultura más sostenible, está apoyando que las leguminosas vuelvan a tener un importante papel en la alimentación, tanto humana como animal”, explica el experto, por su implicación en la fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo gracias a su asociación con microorganismos como ‘Rhizobium’.



La rotación de cultivo de veza y otras especies como los cereales permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo y colabora en la disminución de plagas y enfermedades que afectan a las distintas especies cultivadas, con una notable disminución del uso de productos fitosanitarios. Además, debido a su alto contenido proteico, “el incremento de la producción de esta especie en nuestro entorno (productos de proximidad) contribuirá a disminuir el consumo energético que implica la importación desde terceros países de otras especies como puede ser la soja”, añade.



Sin embargo, manejar estas colecciones con fines de mejora genética es complicado. En el proceso, se obtienen colecciones de menor tamaño, denominadas colecciones nucleares o “core colection” (CC).



Esta selección, en palabras de Juan Manuel González, permite utilizarlas en los programas de mejora, y llevar a cabo una caracterización más extensa y utilizarlas en cruzamientos que, tras años de selección, podrán dar lugar a nuevas variedades comerciales: “Se ha conseguido reducir la colección inicial de 545 accesiones a una CC de tan solo 47, lo que redundará en un mejor aprovechamiento de este importante recurso natural”. Desde el área de Genética del Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá, han aportado su granito de arena analizando la variabilidad de las proteínas de reserva de las semillas de la colección.



Una conclusión importante del estudio es que la colección de vezas españolas es muy diversa y prácticamente recoge toda la variabilidad de esta especie a nivel mundial. En un futuro no muy lejano, el catedrático comenta que se centrarán en identificar y analizar en la veza genes que ya se han descrito en otras especies y que están relacionados con el desarrollo y profundidad que alcanzan las raíces y, por lo tanto, en que puedan acceder a los recursos hídricos de las diferentes capas del suelo.



“El conocimiento que podamos obtener será de gran interés en el escenario actual de cambio climático, con precipitaciones cada vez más escasas e impredecibles”, subraya.



El texto, titulado ‘Common vetch, valuable germplasm for resilient agriculture: genetic characterization and spanish core collection development’, ha sido desarrollado junto al Centro de Recursos Fitogenéticos, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CRF-INIA), y el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y la Universidad Politécnica de Madrid (CBGP-INIA-UPM).



Una colaboración entre distintas entidades investigadoras que aúnan esfuerzos por mejorar la viabilidad del agro internacional.