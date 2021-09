VOX Albacete denuncia las aglomeraciones y botellones que se están produciendo durante la ‘no feria’

domingo 12 de septiembre de 2021 , 20:44h

El Grupo Municipal de VOX Albacete denuncia las situaciones que se están viviendo esta no feria, de aglomeraciones, botellones, con denuncias y quejas de los vecinos.



“En VOX estamos preocupados ante las situaciones que se están observando en esta no feria, se han visto botellones, aglomeraciones en el paseo y aledaños y gente sin mascarillas en conciertos y toros”. “Me parece preocupante que no se esté velando porque se garanticen las medidas de seguridad y sanidad en estos días, nos han llegado quejas de vecinos, por ruido después de las 12:00 de la noche y situaciones cercanas al tumulto”.



“Este pasado sábado se han puesto más de ochenta denuncias por los agentes de la autoridad, no se están respetando distancias de seguridad, y la ausencia de mascarillas es notoria”. “Se está poniendo en peligro la salud de las personas, desde VOX queremos denunciar esta situación y mostramos nuestra preocupación”, concluyó Rosario Velasco