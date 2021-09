Antonio Román denuncia la “pasividad” de los gobiernos de izquierdas “ante el brutal incremento del precio de la luz”

viernes 10 de septiembre de 2021

El senador del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha puesto hoy de manifiesto “la pasividad” de los gobiernos de la izquierda ante las subidas de la luz que estamos sufriendo en máximos históricos. Y ha hecho esta exposición hoy en rueda de prensa preguntándose por el caso más cercano: “qué ha hecho el alcalde de la ciudad Alberto Rojo” ante este “brutal incremento” del precio del suministro eléctrico que estamos padeciendo también muchos vecinos de Guadalajara. Ante esto, Román ha denunciado la “inexistente, hasta el momento, política de los gobiernos socialistas a nivel local, provincial, autonómico o nacional para atenuar el impacto negativo de estas subidas de la luz sobre los vecinos de Guadalajara y los autónomos, o sobre ese sector tan importante para nuestra provincia como es la agricultura y la ganadería”.



“Todo ello lleva a un incremento de la cesta de la compra, porque no es solo que tengamos que pagar la luz, sino que la consecuencia del aumento del coste de la energía en nuestro país lleva inevitablemente al aumento de la cesta de la compra”, ha dicho el parlamentario nacional quien ha lamentado que “frente a esto tenemos un gobierno socialista inexistente e incapaz de adoptar decisiones o acciones que palíen esta situación, pero sí está en otras cuestiones para abrazarse a los radicales independentistas lejos de solucionar los problemas de la gente”.



“Hoy tenemos el precio más alto de la luz de la Unión Europea, alcanza 152 euros por megavatio/hora, pero en España no tenemos los sueldos más altos de la Unión Europea ni el coste de la vida es igual, y a esto se une el coste del gasoil, de la gasolina que también está en niveles máximos”, ha apuntado Antonio Román en rueda de prensa.



“Dónde está la izquierda de este país que gobierna la instituciones”, ha reiterado Román, “la que prometía que no iba a subir la luz, y la que pedía responsabilidades al presidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando subió la luz un 8%… ya no hablan de pobreza energética”. “Dónde está ese gobierno socialista, el más radical de la historia, que se lleva por delante a los más vulnerables, a esos que prometió nunca dejar atrás. Esa es la incoherencia del Partido Socialista Obrero Español”, ha remachado.



Román ha reflexionado acerca de las razones por las que el Gobierno no actúa ante estas subidas de la luz y ha manifestado que cree que no han actuado “porque recaudan miles de millones de euros y entre otras cosas con este dinero están pagando a los miles de asesores de cargos públicos que tienen en las instituciones en las que gobiernan”. “Cuento ejemplo del Ayuntamiento de Guadalajara: qué es lo primero que hizo el gobierno del Sr. Rojo cuando llegó a la Alcaldía: subir el sueldo a los concejales, al propio alcalde, a los asesores y aumentar el número de puestos de libre designación. Podía haber adoptado otra medida, pero adoptó esa”, ha recordado.



Frente a esta actitud, ha añadido, “el Partido Popular no solo denuncia sino que también propone. Y hemos propuesto una serie de medidas para abaratar el precio de la luz que se resumen en bajar impuestos en la factura de la luz, sacar los costes no energéticos de la factura o utilizar los derechos de emisión de CO2 para que redunden en una bajada del precio de la luz, entre otras”.



En definitiva, “si nada ha hecho Sánchez, nada tampoco ha hecho Rojo. Y quiero recordar que cuando hubo otra crisis en toda España y nos afectaba a todos, el Ayuntamiento de Guadalajara hizo un plan para recortar gastos superfluos, reducción de sueldos de cargos públicos y asesores, bajamos el dinero a los grupos políticos o pusimos en marcha el IBI social, ayudas de emergencia, a la pobreza energética y un plan de empleo en colaboración con empresarios y autónomos de Guadalajara, entre otras acciones. Esa es la diferencia”, ha finalizado el senador del Partido Popular.