Estrenos del 10 de septiembre en Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Movistar+, Apple TV+ y más

viernes 10 de septiembre de 2021 , 19:09h

Como cada viernes, te traemos todos los estrenos del fin de semana en las principales plataformas de streaming: Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Disney+, Movistar+, Apple TV+ y Starzplay.

Apple TV+

'Come From Away: Bienvenidos a Gander' (viernes)

Disney+ (todas el viernes)

'9/11 Firehouse'

'9/11 Rescue Corps'

'9/11 Controlando el cielo'

'Los archivos secretos de Osama Bin Laden'

'El cuerpo'

'Eyewitness: D Day'

'Lejos del mundanal ruido'

'Depredador 2'

Filmin

'Cartas Mojadas' (viernes)

'Come true (Se hacen realidad)' (viernes)

'Exit' (viernes)

'Formentor: El mar de las palabras' (viernes)

'Heimat Is a Space in Time' (viernes)

'I Had a Dream' (viernes)

'Jantzari' (viernes)

'Pequeño país' (viernes)

'Rams' (viernes)

'Reunión' (viernes)

'Spiral: Saw' (viernes)

'Selfie' (viernes)

'Space Dogs' (viernes)

'Tiburón Blanco' (viernes)

'El tratamiento' (viernes)

'Under the Sun' (viernes)

'La Verónica' (viernes)

'Zog y los doctores voladores' (viernes)

'¡Upsss! 2 ¿Y ahora dónde está Noé?' (sábado)

HBO España (todas el sábado)

'American Beauty'

'World Trade Center'

Movistar+

'Shine a Light' (viernes)

'Una canción irlandesa' (viernes)

'French Exit' (sábado)

'Tres Jesucristos' (domingo)

Netflix (todas el viernes)

'Un árbol de navidad al revés'

'Bananas!'

'Big boys gone bananas!'

'Black mic mac 2'

'Lucifer' T6

'Kate'

'Maestros soldadores'

'Omo Ghetto: La saga'

'Presas de caza'

'TRY'

Prime Video (todas el viernes)

'The Voyeurs'

'Voltaire High'

'Ici C'Est Paris, 50 Years of Passion' T1

'Psg, O Ville Limière, 50 Ans De Légende' T2

'Poliamor para principiantes'

Starzplay

'Dr. Death' (domingo)