Grave atropello de un hombre de 70 años en Chiloeches, piden a la Junta que desvíe esta carretera del centro del pueblo

viernes 10 de septiembre de 2021 , 13:03h

Un peatón de unos 70 años ha ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara tras ser atropellado y despedido a varios metros de distancia a la altura del paso de peatones que hay en travesía de la carretera CM-2004, en el término de Chiloeches (Guadalajara).



El atropello ha tenido lugar este jueves y como consecuencia del mismo, el peatón ha tenido que ser intervenido, y según ha trasladado al alcalde, Juan García, la familia, la intervención ha ido bien y es posible que este mismo viernes lo trasladen a planta.



El alcalde de Chiloeches ha vuelto a pedir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que actúe con urgencia en este punto y que desvíe esta carretera del centro porque, pese a que el Ayuntamiento ha puesto varias medidas disuasorias en la misma para evitar sucesos como el que se producía en las últimas horas, "es un tramo muy peligroso porque hay mucha circulación", por el que algunos vehículos van a una velocidad muy superior a la permitida.



Se trata de una demanda que según García llevan pidiendo también los vecinos desde hace tiempo, sin que por el momento hayan recibido ninguna respuesta satisfactoria por parte de la Delegación de la Junta de Comunidades, administración de la que depende la vía, por lo que el Ayuntamiento no puede actuar, ha añadido este regidor.



Así, ni la Junta de Comunidades actúa ni deja que lo haga el Consistorio, ha afirmado García, quien reclama que al menos se pongan semáforos regulados y se coloquen badenes. "Si es por razones económicas, estamos dispuestos a afrontar el pago desde el Ayuntamiento porque, si no actuamos, seguirán produciéndose accidentes como este", ha apuntado.



El Gobierno municipal ha colocado ya un semáforo a la altura de la iglesia y cámaras de seguridad con lector de matrícula, medidas disuasorias que aún resultan insuficientes porque los vehículos pasan demasiado rápido por medio del pueblo, ha dicho preocupado.



El alcalde de Chiloeches ha lamentado que la Junta de Comunidades no acometa el desvío de esta vía por fuera del centro del municipio, e insiste en la necesidad de que se actúe. "Este Ayuntamiento está dispuesto a firmar cualquier tipo de acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha y gastarse lo que haga falta para salvaguardar la seguridad de sus vecinos", ha precisado García.



Según García, por este tramo pasan a diario decenas de vehículos que circulan a velocidades muy superiores a las permitidas, con el riesgo que ello comporta. "Aquí no ha habido una desgracia antes porque Dios no ha querido", ha subrayado tras apuntar que hace apenas quince días solicitó también varios semáforos más e iluminación en el paso de peatones y que ahora también va a pedir que instalen un radar de tramo, medidas necesarias hasta que se desvíe esta carretera, que a juicio de este regidor debe ser la solución final.



"La desgracia de este atropello podía haber sido mucho peor y eso es lo que hay que evitar", ha concluido el alcalde de este municipio de Guadalajara tras reconocer que esta travesía es un punto negro en el que ya se ha producido algún que otro atropello y también algunas colisiones.