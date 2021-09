El curso escolar arranca en la provincia de Guadalajara con más docentes, una nueva escuela rural y una ambiciosa oferta de Formación Profesional

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de septiembre de 2021 , 13:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La presencialidad en todos los niveles y etapas volverá a marcar el nuevo curso escolar para los más de 53.600 alumnas y alumnos y más de 4.000 docentes que, a partir de hoy, comienzan en la provincia de Guadalajara la actividad lectiva, un periodo que volverá a estar sujeto a las medidas sanitarias marcadas por el COVID-19, aunque lo hace de una manera muy diferente a como lo hizo el anterior.



Así lo ha destacado el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana para dar a conocer los pormenores del curso escolar 2021/2022 en la provincia de Guadalajara. “Un nuevo curso que iniciamos con ilusión y en mejores condiciones a como lo hicimos el pasado año gracias, en gran parte, a la vacunación del personal docente y no docente y del alumnado con edades entre 12 y 19 años”, ha destacado Robles.



Sobre este último grupo, el delegado ha indicado que, a fecha de hoy, el 76,71 por ciento de la población diana de entre 12 y 19 años de la provincia se encuentra vacunada con una primera dosis y el 60 por ciento con las dos dosis.



A esta estrategia de vacunación, que contribuye a que los centros educativos sean lugares más seguros, se le une además “la experiencia acumulada del curso anterior, el protocolo higiénico-sanitario, que ya tenemos interiorizado y que este año volveremos a aplicar, y la responsabilidad de toda la comunidad educativa, todo un ejemplo en su comportamiento y en el cumplimiento de las normas”, ha expresado Robles, que ha querido así agradecer y reconocer el trabajo realizado por el personal docente y no docente, alumnado, padres y madres de alumnos y personal de la Administración por “ese esfuerzo y éxito colectivo”.



Por su parte, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha desgranado los pormenores del nuevo curso escolar, que se inicia en el día de hoy en los ciclos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP Básica, Programas Específicos de FP, Bachillerato y Educación Especial. Lo hace con 4.074 docentes, 33 más que el año pasado, “un dato que habla del importante esfuerzo que se está realizando por parte del Gobierno regional, no solo para mantener el mismo número de profesionales contratados de forma adicional en el pasado curso, sino para incrementarlo”, ha destacado el titular de Educación.



De estos más de 4.000, 2.059 impartirán clases en Educación Infantil y Primaria y 2.015 lo harán en Secundaria y Formación Profesional.



En lo que se refiere al alumnado, y atendiendo a las previsiones, la matriculación y la estimación en las enseñanzas que aún están en plazo de matrícula, el número de alumnas y alumnos para este curso será de 53.675, de los que 9.161 cursarán Educación Infantil, 17.085 Educación Primaria y 21.691 Educación Secundaria Obligatoria y pos-obligatoria. A esta cifra habría que sumar 3.117 alumnas y alumnos que cursarán enseñanzas de régimen especial, en las que se engloban las enseñanzas deportivas, artísticas superiores o especialidades como Idiomas, Música o Danza, y 2.621 alumnas y alumnos que cursarán enseñanzas para personas adultas.



Entre las novedades más destacadas, el delegado ha señalado la apertura en este curso escolar del Centro Rural Agrupado (CRA) de Cobeta, un municipio que, tras más de tres décadas, volverá a abrir las puertas de sus antiguas escuelas. “Es un motivo de satisfacción que nuestra provincia vuelva a abrir en este curso una nueva escuela rural, algo que nos ilusiona y nos empuja a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades allá donde estén esas ciudadanas y ciudadanos, bien sea en una ciudad o en una zona recóndita de las que tenemos en nuestra provincia”, ha destacado Fernández-Montes.



Con la incorporación de Cobeta, “sumamos en la zona rural 1.003 alumnos que se distribuyen en un total de 14 centros rurales agrupados. Son niñas y niños que dan vida a nuestros pueblos, fijando población y evitando la despoblación del entorno rural”, ha subrayado Fernández-Montes.



A este nuevo centro de Cobeta se le une el CEIP nº 17, resultante de la fusión de los CEIP Río Tajo y CEIP El Balconcillo en Guadalajara capital.



Amplia oferta en FP y Cursos de Especialización.-



El delegado de Educación también ha destacado para este nuevo curso escolar el aumento significativo en la oferta de nuevos ciclos formativos de Grado Medio, Superior y Básica y Cursos de Especialización con la implantación de 14 nuevos ciclos de FP y 5 nuevos Cursos de Especialización.

“Con ello tratamos de ajustar la oferta formativa a las necesidades que nos plantea el alumnado y también dar respuesta a la demanda del mercado laboral”, ha explicado Fernández-Montes.



Los ciclos de nueva implantación en FP de Grado Superior son ´Programación de la producción en fabricación mecánica´, en el IES Castilla de Guadalajara; ´Dirección de cocina´, en el IES Doña Blanca de Molina de Aragón; ´Dietética´ y ´Laboratorio clínico y biomédico´, en el IES José Luis Sampedro de Guadalajara.



En FP de Grado Medio se han implantado nuevos ciclos de ´Guía en el medio natural y de tiempo libre´, en el IES Ana María Matute de Cabanillas del Campo; ´Actividades comerciales´, en el IES Carmen Burgos de Seguí de Alovera; ´Instalaciones eléctricas y automáticas´, en el IES Campiña Alta de El Casar; y ´Sistemas microinformáticos y redes´, en el IES Newton Salas de Villanueva de la Torre y en el IES Martín Vázquez de Arce de Sigüenza.



En FP Básica se han implantado ciclos de ´Informática y comunicaciones´ en el IES Peñalba de Chiloeches, en el IES Martín de Arce de Sigüenza y en el IES Alcarria Baja de Mondéjar; y ´Mantenimiento de viviendas´ en el IES Campiña Alta de El Casar y en el IES Carmen Burgos de Seguí de Alovera.



Por último, los nuevos cursos de especialización que se ponen en marcha en el presente curso escolar son ´Implantación de redes 5G´ y ´Digitalización del Mantenimiento industrial´, en el IES Luis de Lucena de Guadalajara; ´Inteligencia artificial y big data´, en el IES Arcipreste de Hita de Azuqueca de Henares; ´Desarrollo de videojuegos y realidad virtual´, en el IES Brianda de Mendoza de Guadalajara; y ´Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos´, en el IES Aguas Vivas de Guadalajara.



Comedores, transporte y libros.-



Los servicios educativos complementarios se mantienen sin apenas cambios en el presente curso escolar. El número de comedores escolares vuelve a situarse en los 68, de los que harán uso un total de 7.650 alumnas y alumnos. Como novedad, el CEIP Parque de la Muñeca en Guadalajara y el CEIP Virgen de la Soledad en Fontanar incorporan para este nuevo curso cocina propia.



En lo que respecta a las ayudas de comedor, se beneficiarán de las mismas un total de 2.540 alumnos y alumnas con familias en situación económica desfavorecida. Del total de estas ayudas, 1.394 cubren el total del gasto y las 1.146 lo hacen de manera parcial en función de la renta familiar.



Por lo que se refiere a las rutas de transporte escolar, este curso se registra un ligero aumento en el número de rutas y, especialmente, en el de usuarias y usuarios. “Son dos rutas escolares más y se incrementa en 272 el total de las y los estudiantes que hacen uso del servicio de transporte escolar en la provincia con respecto al pasado año”, ha indicado el titular de Educación.



Estas 162 rutas escolares prestarán servicio a un total de 4.115 usuarios que viajarán junto a 101 acompañantes, y con las que se favorece fundamentalmente a las zonas rurales de la provincia. Como novedad, este año se concederán 46 becas de transporte individual por valor de 19.661 euros.



Además, y tal y como ha indicado Fernández-Montes, se mantiene el uso de plazas residuales del transporte para alumnado de enseñanzas post-obligatorias.



En lo que respecta a las becas para la adquisición de libros de texto, éstas llegarán a 4.792 alumnos y alumnas para el presente curso escolar.



Competencia digital.-



El delegado de Educación también ha valorado muy positivamente la apuesta por la digitalización que se está realizando en los centros educativos en la provincia de Guadalajara, y prueba de ello es la incorporación de 13 nuevos centros al programa Carmenta. Con ellos se elevan a 53 los centros educativos que utilizan este programa de digitalización en las aulas, dando servicio a un total de 5.580 alumnas y alumnos. Como dato a destacar, más del 60 por ciento de los centros de Infantil, Primaria y CRA de la provincia utilizan este programa.



El Plan de Digitalización en las aulas puesto en marcha por el Gobierno regional el pasado año permitirá que los centros educativos de la provincia comiencen este curso con más de 7.500 dispositivos informáticos en sus aulas.



En lo que se refiere al Plan Educa Digital, se han adquirido para el presente curso 1.539 ordenadores con conexión 4G. Este plan tiene como objetivo atender las necesidades del alumnado más desfavorecido y contribuir a la reducción de la brecha digital.



Mejoras en infraestructuras educativas.-



En el capítulo de infraestructuras, el delegado de Educación, Cultura y Deportes se ha referido a las actuaciones que se han puesto en marcha o lo harán a lo largo de este curso. Trabajos orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos y que han tenido que ver con la adecuación y ampliación de espacios interiores y exteriores, la accesibilidad de los centros o la mejora de la eficiencia energética.



“Han sido más de 17,3 millones de euros de inversión que nos permitirán llevar a cabo sustanciales mejoras en 109 centros de la provincia de Guadalajara”, ha destacado Fernández-Montes. Los trabajos más necesarios se han abordado durante el verano para dar respuesta al inicio de curso, desarrollando un total de 93 actuaciones, “lo que da idea del esfuerzo que hemos venido realizando durante todo este verano”. El resto de actuaciones se desarrollarán en los próximos meses, al ser su ejecución compatible con el desarrollo de la actividad docente.



A éstas hay que sumarles las obras de Reparación, Ampliación y Mejora (RAM) acometidas tanto en la programación ordinaria como extraordinaria generadas por la pandemia y los efectos del temporal Filomena. En este apartado, han sido 124 actuaciones realizadas con una inversión superior a los 427.000 euros.



El delegado de Educación ha concluido manifestando su satisfacción por el inicio de curso, con centros muy preparados, con un aumento del profesado, con más enseñanzas y sin el miedo del pasado curso.