Guarinos afirma que a Page “le sobra palabrería, demagogia y farsa” y le falta “coraje” para defender el agua y las infraestructuras necesarias en Castilla-La Mancha

jueves 09 de septiembre de 2021 , 13:01h

La vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales, Ana Guarinos, ha afirmado hoy que a Emiliano García Page y a su Gobierno le sobra “palabrería y demagogia en todo lo que tiene relación con el agua, y que viven inmersos en una farsa que dura ya cerca de 40 años”.



Así lo ha manifestado en el Pleno de las Cortes regionales durante el Debate General relativo a la sobreexplotación del río Tajo y sus efectos contaminantes sobre el Mar Menor y el cauce medio del río, donde ha recordado que a lo largo de 36 años de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha, y 25 en España, “nunca han tenido el valor de defender y conseguir agua, ni la prioridad de la cuenca cedente, ni la garantía de las necesidades de la propia cuenca, ni mucho menos agua e infraestructuras para poder utilizarla en nuestra región”.



En su intervención, la vicepresidenta de las Cortes se ha preguntado cuándo va a poner fin el Gobierno y Page “a sus mentiras y contradicciones en materia de agua, que sólo tienen como finalidad hacer oposición a la oposición, atacar al Partido Popular, y criminalizar a los agricultores a los que consideran causantes del desastre del Mar Menor y a los que les atribuyen todos los males del río Tajo”.



Guarinos ha puesto como ejemplos las numerosas ocasiones en las que el PSOE ha defendido el trasvase, desde el mismo Borrell, a las ministras Montero y Ribera, e incluso el último Real Decreto de julio que modifica las reglas de explotación del trasvase y que, como el mismo indica, lo que hace es garantizar la “regularidad” de los trasvases y de cantidades similares de agua trasvasada, Real Decreto en el que el Gobierno de Page y el PSOE se han convertido en sus principales defensores.



No en vano, la vicepresidenta segunda ha señalado que los gobiernos socialistas y el mismo Page se han convertido en “los más trasvasistas de la historia”. Durante sus mandatos se han trasvasado cerca de 13.500 hm3, con Page en responsabilidades políticas 6.500 hm3, y desde que Page es presidente, cerca de 1.400 hm3”. También ha recordado que fueron los socialistas castellano manchegos “los que hipotecaron el Tajo de por vida”, al derogar el trasvase del Ebro, y que fueron ellos también los que retiraron la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que contemplaba el fin del trasvase el 1 de enero de 2015.



A su juicio, una historia llena de fracasos, decepciones y mentiras que incluso los propios integrantes de la Mesa del Agua están reconociendo, recordándoles que lo que necesitan son infraestructuras para poder utilizar el agua. En este orden de cosas, Guarinos ha recordado que hay un Pacto del Agua que se firmó prácticamente por unanimidad en una Mesa del Agua que promovió e impulsó Paco Núñez, y que lo que debe hacer Page y su Gobierno “es cumplir los compromisos asumidos en el pacto, compromisos que, tras 9 meses de su firma, no se han cumplido ninguno”.



La vicepresidenta segunda de las Cortes ha apuntado que tras 40 años de gobiernos socialistas en nuestra región “seguimos con las mismas mentiras y demagogia de siempre y sin agua”. También ha recordado que “jamás con gobiernos socialistas se ha conseguido garantizar el agua en nuestra tierra, ni lámina estable en los embalses de cabecera, ni caudales mínimos circulantes por Talavera y Toledo, ni nada de nada. Si se ha garantizado agua en esta región es gracias al Partido Popular, nunca a los gobiernos socialistas que llevan gobernando 36 años en Castilla-La Mancha y 25 en España”.



Tampoco ha tenido respuesta el PSOE ni el Gobierno “a si la sobreexplotación del río Tajo se produce sólo cuando el agua sale de nuestra Comunidad, o si también se produce en caso contrario, en referencia a la tubería a la llanura manchega; ni parece inquietarle la defensa del medio ambiente cuando al Gobierno socialista no parece preocuparle la situación de las Tablas de Daimiel, ya que tampoco ha presentado ningún debate ni iniciativa al respecto”.



Guarinos ha asegurado que en el PSOE existe mucho “nerviosismo”, ya que siempre recurren al tema del agua “para mentir y hacer demagogia, bien cuando se aproximan unas elecciones o bien cuando las encuestas les son desfavorables”. Es evidente, ha dicho, que no estamos próximos a unas elecciones, “por lo que está claro que a los socialistas y a Page les van muy mal las encuestas”.



Finalmente, ha pedido a los responsables socialistas que gobiernan en España y en Castilla-La Mancha, “que se pongan a trabajar, que se bajen del coche oficial y salgan de palacio y se pongan el traje de faena, que dejen de hacer oposición a la oposición y, por supuesto, que dejen de criminalizar a los agricultores”.