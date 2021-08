Rubén de la Barrera: “Me ha gustado la comunión entre afición y equipo”

domingo 29 de agosto de 2021

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado la victoria de su equipo en sala de prensa. El gallego ha explicado que “este partido tenía muchas circunstancias: el ser el primero de Liga, en casa, ante nuestra afición… Nosotros hemos empezado bien y a partir del minuto 20 nos hemos soltado en el campo acumulando momentos muy buenos”. “Posteriormente nos ha tocado sufrir y fruto de eso ha llegado el gol de ellos, que también era evitable, pero hemos logrado cerrar el partido con ese tercer gol”.



El míster ha recalcado la importancia de empezar ganado ante un rival que también peleará por el ascenso. “No podemos olvidarnos de que el Castellón tiene jugadores muy importantes y con mucho nivel, pero nuestro equipo ha demostrado un nivel espectacular, ha trabajado muy bien y hemos sabido aprovecharnos de las individuales y del buen trabajo en conjunto”.



Tanto los jugadores como el técnico del Castellón, Sergi Escobar, se han quejado amargamente del gol de Rubén Martínez al entender que se había llevado el balón con el brazo. En este sentido, el entrenador del Albacete Balompié ha declarado que “ellos pueden expresar su disconformidad, pero en la primera parte también han interrumpido mucho el partido y no han recibido ninguna tarjeta y aún así no nos hemos quejado”.



Rubén de la Barrera también ha querido dar gracias a la afición por el gran apoyo de esta noche. “Los chicos agradecen el empuje de la afición y el apoyo. Yo creo que ha demostrado que está con su equipo a pesar del descenso y es de agradecer. Me ha gustado la comunión entre equipo y afición”.



Sobre los cambios de Gálvez y David Del Pozo, el míster ha aseverado que “el de Rafa ha venido provocado por unas molestias y debía salir”. “David ha estado muy bien y ha hecho un partido espectacular, tanto defensiva como ofensivamente y el gol del Castellón ha venido en un error aislado que también son cosas que ocurren en todos los partidos”.



Por último, y sobre la llegada de más refuerzos en la recta final del mercado, el entrenador afirma: “La gente entrena a tope y trabaja muy bien. Si hay alguna opción más de integrar a gente que ayude al equipo pues encantados de reforzar más al equipo, pero de momento trabajamos todos los que estamos y el equipo está muy compenetrado”. “El camino es largo, pero los chicos saben en qué categoría están y cómo deben trabajar. Tienen los pies en el suelo y eso es muy importante”, ha finalizado.