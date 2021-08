El tiempo en Sigüenza para este sábado es de 12ºC de mínima y 31ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Ligero ascenso de las temperaturas este sábado en Guadalajara con 18ºC de mínima y 35ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 18ºC de mínima y 35ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección suroeste.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 21 de agosto de 2021 , 07:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, predominio de cielos despejados, con desarrollo de nubosidad de evolución en el sureste durante las horas centrales, donde no se descartan tormentas secas dispersas.



Temperaturas sin cambios o en ascenso ligero, más acusado en las máximas del sureste. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste por la tarde, excepto en Albacete, donde predominará el sureste.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 36ºC en Albacete, 19 y 36ºC en Ciudad Real, 19 y 35ºC en Cuenca, 18 y 35ºC en Guadalajara y entre 20 y 37ºC en Toledo.



Seis provincias en riesgo amarillo este sábado por temperaturas de hasta 39ºC.-



Seis provincias tendrán este sábado aviso de riesgo amarillo por temperaturas máximas elevadas, aunque el tiempo será caluroso y sin lluvias en la mayor parte del país, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que señala que los termómetros estarán "significativamente" altos en el medio Ebro y en el archipiélago canario.



En concreto, Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva y Zaragoza tendrán aviso de riesgo amarillo por temperaturas que pueden estar entre los 39 grados centígrados de Córdoba, los 38 de resto de estas provincias andaluzas y los 36 o 37ºC de Zaragoza. Además, el aviso afecta también al interior, sur y este de Gran Canaria, donde podrán alcanzar o superar los 34ºC.



Este sábado en gran parte del país predominará un tiempo anticiclónico, seco y soleado, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la aproximación de un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos en Galicia y Cantábrico occidental y en esas zonas se podrán producir algunas precipitaciones que en general serán débiles.



Las lluvias en el litoral de Galicia remitirán durante la segunda mitad del día. También es probable que se formen nubes de evolución diurna en el tercio oriental peninsular, con posibilidad de chubascos y tormentas vespertinos y dispersos. Serán más probables en los Pirineos orientales, en el este del sistema Ibérico y en las sierras del sudeste.



La AEMET pronostica también nubes bajas y brumas matinales en Galicia, Ebro, este de Cataluña, Estrecho y oeste de Alborán, y no se descartan bancos de niebla dispersos o nieblas costeras frente a las rías gallegas. En el extremo sureste peninsular y en Alborán puede haber calimas, es decir, polvo sahariano en suspensión.



En cuanto a las temperaturas, informa de que las diurnas descenderán en el noroeste peninsular interior y subirán en el tercio oriental, área mediterránea y valle del Guadalquivir, de modo que se alcanzarán los 36 a 38ºC en los valles de la vertiente atlántica sur y del Ebro.



Respecto a los vientos en Canarias se mantendrá el régimen de alisios, mientras que en la Península y Baleares el viento soplará del este y sudeste en la vertiente mediterránea y del oeste y suroeste en el resto, aunque rolará a noroeste al paso del frente en el tercio noroeste peninsular.