Denuncian al ayuntamiento de Guadalajara por la colocación de obstáculos en la calzada de alto riesgo para motociclistas y ciclistas

jueves 19 de agosto de 2021 , 19:48h

El departamento de seguridad vial de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha denunciado al Ayuntamiento de Guadalajara por instalar en la calzada "elementos ilegales de alto riesgo para ciclistas y motociclistas, no permitidos por la ley de tráfico y su reglamento, del tipo 'Cojín Berlines'.



En nota de prensa, dicha organización señala que la denuncia se basa en que dichos elementos son ilegales al no venir contemplados como reductores de velocidad en la correspondiente orden del Ministerio de Fomento. Por ello, se ha solicitado de forma urgente la inmediata restitución de la seguridad vial en las vías denunciadas, retirando los obstáculos del tipo “cojín berlines”. Están localizados en una decena de vías de la capital entre las que se encuentran la calle Laguna Grande, calle Cifuentes, calle Constitución, calle San Isidro o Avenida Salinera, entre otros.



Asimilismo, en base a la obligación de vigilancia y auditoría del cumplimiento de las normas de tráfico, insta a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador al funcionario responsable de los hechos. También, solicitan que se informe de las medidas adoptadas a esta organización ciudadana.



Esta organización sostiene que los llamados 'cojines berlineses' son peligrosos por tres razones: primero, porque permite maniobra evasiva del obstáculo, favoreciendo la trayectoria hacia zonas de riesgo, generando hábito o conducta de riesgo; en segundo lugar, puede modificar de forma involuntaria la trayectoria de un vehículo de dos ruedas hacia sus laterales, generando invasiones de carril contrario o salida de vía y, en tercer lugar, porque la adherencia de su zona de rodadura no garantiza coeficientes de rozamiento del 0,65 y, bajo condiciones de humedad, pude producir deslizamientos de las ruedas de una motocicleta, ciclomotor o bicicleta o vehículo similar.



Ejemplos de localizaciones donde podemos observar la presencia de obstáculos ilegales que no deben considerarse reductores de velocidad, al no venir contemplados como tales en la correspondiente orden del Ministerio de Fomento (ORDEN FOM/3053/2008) tal y como exige el artículo 5.1 del RD 1428/03:



1. Calle Laguna Grande, hay 8 cojines Berlineses.



2. Calle Constitución, hay 5 cojines Berlineses.



3. Calle Ricardo Velázquez Bosco, hay 8 cojines Berlineses.



4. Calle Cifuentes, hay 2 cojines Berlineses.



5. Calle San Isidro, hay 2 cojines Berlineses.



6. Calle Buenafuente, hay 4 cojines Berlineses.



7. Calle Laguna Grande, hay 6 cojines Berlineses.



8. Avenida Salinera, hay 8 cojines Berlineses.



9. Avenida Juan Pablo II, hay 14 cojines berlineses.



10. Avenida Santa Maria Micaela, hay 6 cojines berlineses.