El tiempo en Sigüenza para este jueves es de 11ºC de mínima y 30ºC de máxima con un 14% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

18ºC de mínima y 34ºC de máxima este jueves en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este jueves es de 18ºC de mínima y 34ºC de máxima con un 6% de nubes y una probabilidad de lluvia del 4%. La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección oeste.

REDACCION

jueves 19 de agosto de 2021 , 07:53h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes bajas al principio del día en el extremo este y de nubes de evolución diurna en la mitad oriental, con chubascos y tormentas ocasionales en el cuadrante sureste que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.



Posibilidad de alguna bruma dispersa de madrugada en la sierra de Alcaraz y en las zonas altas de la Serranía de Cuenca.



Temperaturas mínimas en aumento en el tercio norte y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio del este y sureste en Cuenca y Albacete y del suroeste y sur en el resto por la tarde.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 31ºC en Albacete, 19 y 35ºC en Ciudad Real, 18 y 33ºC en Cuenca, 18 y 34ºC en Guadalajara y entre 18 y 36ºC en Toledo.



El calor volverá a apretar este fin de semana en Castilla-La Mancha.-



La ola de calor que comenzó el pasado 11 de agosto llegó este martes a su fin, pero las temperaturas se volverán a disparar durante el fin de semana en Castilla-La Mancha. También, las zonas limítrofes de Castilla-La Mancha podrán sufrir tormentas, que serán más intensas en zonas de montaña, que podrían llegar a ser localmente fuertes. Se esperan rachas fuertes de viento y lluvias, que se pueden convertir en granizo.



Sin embargo, atendiendo a otras comunidades, la madrugada de este miércoles fue muy calurosa en Canarias, donde a lo largo del día aflojarán las temperaturas máximas y mínimas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, pronostica que se mantendrá el tiempo veraniego en todo el país y que el calor volverá a apretar el fin de semana.



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, señala que durante esta jornada en Canarias podrán llegar a 35 o 37 grados centígrados en numerosos puntos a lo que se sumarán rachas muy fuertes de vientos alisios, por lo que avisa de que el riesgo de incendios forestales en el archipiélago es extremo. Los vientos alisios con rachas intensas se mantendrán hasta el viernes, cuando empezarán a amainar.



Durante los próximos días, las temperaturas seguirán descendiendo y se situarán en valores "más normales en el archipiélago para la época", en general, aunque en el sur de Gran Canaria todavía se podrán superar los 34ºC hasta el sábado.



Península y Baleares

El portavoz de la AEMET indica que "lo más destacable" para este miércoles y jueves es que predominará el tiempo anticiclónico, seco y soleado en la mayor parte del territorio, salvo en el extremo norte, donde la nubosidad será más abundante y pueden producirse lloviznas y lluvias débiles.



Al mismo tiempo, el paso de un pequeño embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera durante el miércoles y jueves atravesará la Península y a ello se sumará la aportación de humedad de los vientos procedentes del Mediterráneo.



Estos dos factores originarán tormentas en el tercio este de la Península que serán más intensas en zonas de montaña y que podrían llegar a ser localmente fuertes, ya que podrían acumularse más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. Al mismo tiempo espera rachas muy fuertes de viento y chubascos acompañados de granizo.



Las zonas más afectadas por esta situación el miércoles y el jueves serán el Pirineo catalán, el entorno del Sistema Ibérico, puntos de la Comunidad Valenciana, sobre todo del interior, además de las zonas limítrofes de Castilla-La Mancha.



Las temperaturas subirán el miércoles y el jueves en la mitad norte y área mediterránea mientras que en el resto no variarán demasiado. Estos días el ambiente más cálido se espera en los valles de los grandes ríos atlánticos de la mitad sur peninsular, es decir, al Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde se superarán los 36ºC de máxima.



De cara al fin de semana, Del Campo adelanta que seguirá el tiempo anticiclónico, seco y soleado, pero "con pequeños matices", ya que seguirá cierta inestabilidad atmosférica y se formarán tormentas de nuevo en la mitad oriental de la Península, sobre todo en zonas de montaña y no se descartan en otros puntos, como por ejemplo el entorno de la Cordillera Cantábrica, aunque más ocasionales y dispersas. Sin embargo, precisa que "no se puede nunca descartar que alguno de estos fenómenos alcance mayor intensidad".



Por otro lado, durante el fin de semana un sistema frontal se deslizará por el extremo norte peninsular y dejará cielos nubosos y lluvias débiles.



En cuanto a las temperaturas, espera que el viernes suban en buena parte de la Península y Baleares, sobre todo en el Cantábrico oriental, donde los vientos del sur "dispararán" los termómetros hasta los 35ºC en el interior del País Vasco. Ese día alcanzarán 36ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.



El sábado las temperaturas aumentarán en el este y sur de la Península y podrán llegar a 38ºC en puntos del valle del Ebro y en el valle del Guadalquivir, mientras que el domingo descenderán los termómetros en el tercio norte o permanecerán sin cambios. En el resto de la Península se pasará de 34 o 35ºC en la cuenca del Ebro y en buena parte del centro y mitad sur así como en Baleares. Del Campo prevé que el domingo superarán los 38ºC en los valles del Tajo y Guadiana, y se rozarán los 40ºC en el Guadalquivir en general.



No será calor extremoAsí, resume que el fin de semana no se hablará de calor extremo como en la recién terminada ola de calor, pero sí será un fin de semana caluroso, con temperaturas de pleno verano y que pueden situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual en puntos del norte y del este de la Península, aunque en ningún caso será de forma tan generalizada como en los días anteriores. En cuanto a la primera mitad de la próxima semana, el portavoz adelanta que lo más probable es que siga el ambiente "plenamente veraniego" con cielos poco nubosos, lluvias escasas y temperaturas que en general serán altas. Sí avisa de la posibilidad de que se formen tormentas en el tercio oriental de la Península que pueden llegar a ser localmente fuertes.



Por otro lado, ha precisado que la ola de calor que comenzó el día 11 dejó este lunes en el valle del Gudalquivir y puntos de la provincia de Málaga valores máximos de unos 44 o 45ºC. Ese día, el lunes, también fue muy caluroso en Canarias y se llegaron a registrar 45,7ºC en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y 45,3ºC en el aeropuerto de Tenerife Sur, un valor que iguala su anterior récord absoluto de temperatura máxima, que llevaba sin alcanzarse desde 1988.



Sobre las temperaturas mínimas, ha dicho que el lunes 16 también fueron "extremadamente altas" en el archipiélago canario y ha destacado que en algunos puntos de medianías no se bajó de 30ºC durante la noche. No obstante, el martes, 17 de agosto, se produjo un descenso de las temperaturas "acusado" y en la Península ya se dio por concluida la ola de calor. A pesar de ello, en Badajoz se llegó a 40ºC y en Canarias se registraron las temperaturas más elevadas. De hecho, ha apuntado que nueve estaciones de la AEMET en el archipiélago superaron los 40ºC de máxima.