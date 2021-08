Fernando Barbero presenta su nuevo poemario ilustrado en Sigüenza

jueves 19 de agosto de 2021 , 11:44h

Editorial hispano–mexicana «Océano Atlántico Editores». Se trata de un poemario ilustrado, protagonizado por haikus y tankas escritos por el autor Fernando Barbero, vinculado a Robleluengo, una localidad de la Arquitectura Negra. Además, el diseño y maquetación de la obra ha corrido a cargo de Pablo Richi, mientras que los dibujos han sido realizados por Noemí Gómez Posada, dos reconocidos profesionales en la materia.



El evento tendrá lugar en los jardines del Teatro–Auditorio «El Pósito». Y, durante el mismo, se podrán escuchar las explicaciones del autor, Fernando Barbero, quien dará a conocer los detalles del título. Además, los asistentes también tendrán la oportunidad de escuchar las palabras de Julio Martínez –responsable de la entidad editora, que intervendrá telemáticamente desde México–, así como de Noemí Gómez Posada y de Pablo Richi. La propuesta estará conducida por Inés García Gutiérrez, responsable de la librería seguntina Rayuela y es parte del verano cultural de Sigüenza. “Desde el Ayuntamiento este verano cultural ha apostado por presentar un gran apoyo a los escritores y editores, son muchos los que presentan su libro en esta Ciudad donde el símbolo del Libro del Doncel muestra la unión de Sigüenza con la literatura”, señala Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza.



Esta presentación de Océano Atlántico del libro del autor Fernando Barbero tiene un mensaje especial en su construcción gráfica y en lo más importante, la unión de las personas con la naturaleza y el diálogo del camino recorrido entre sus bosques y montañas, sin duda un gran libro para disfrutar.



En «Bosques, Montañas y Gente» se combinan a la perfección el color y la letra, los viajes del autor con la tradición literaria oriental. “Los haikus y tankas son formas poéticas muy atractivas para personas intelectualmente curiosas. Si la poesía, en general, es el fulgor, la chispa y el resplandor, estas breves construcciones son la serena descarga, el instante”, asegura Barbero. “Este arte no es algo inamovible. Se transforma cuando, saliendo de Japón, se introduce en Occidente”.



“El libro recoge la tradición poética de Oriente, pero filtrada por el Mediterráneo”, subraya el creador. “Los haikus y tankas tienen una gran belleza. Es una poesía sutil. Se alza como un resplandor, como un fulgor”. Además, este trabajo se ve acompañado por la maestría compositiva de Noemí Gómez Posada, encargada de realizar las combinaciones cromáticas incluidas en la obra. “Como lector, siempre me han gustado los libros ilustrados. Pienso que los mismos, como objetos de arte, se retroalimentan perfectamente con el texto”, confirma Fernando Barbero.



Gómez Posada “ha aprehendido este poemario, lo ha hecho suyo, lo ha absorbido magistralmente y lo ha regurgitado en colores”, explican desde «Océano Atlántico Editores». Por ello, “no se nos ocurre mejor compañía para estos versos que los trabajos realizados por Noemí. Una magnífica labor que, además, se ha visto completada por el diseño editorial de Pablo Richi. “La forma que este profesional entiende y capta la esencia de los trabajos de Noemí y el mío propio obedece a varios factores que –excepcionalmente– se han unido en su persona. Me refiero a su amor a la poesía, a las personas y al arte”, confirma Barbero.



Un género con raíces en Oriente.



Pero, ¿en qué consisten los haikus y las tankas? “Hablan del paso del tiempo, de las estaciones o de la naturaleza (a través de los animales o de los árboles, por ejemplo)”, explica Fernando Barbero. “Y, en un plano más amplio, también se pueden centrar en otras circunstancias de las personas y del medio ambiente”.



En cuanto a su estructura, los haikus son elaboraciones de tres versos. El primero es de cinco sílabas; el segundo, de siete; y el tercero, otra vez de cinco. En el caso de las tankas, a estos tres pasajes se deben añadir otros dos más, que son de siete sílabas cada uno. Así se consiguen unos poemas breves, pero de gran elegancia.



La idea de publicar «Bosques, Montañas y Gente» se vincula al bagaje de «trotamundos» de Fernando Barbero. “Desde hace algún tiempo iba escribiendo este tipo de composiciones. Por ejemplo, en un viaje a El Himalaya; en otro al Alto Atlas; en incursiones por diferentes montañas y espacios naturales; en visitas a pueblos y a gente de todo pelaje..., etc. Todo este material lo tenía guardado y fue «Océano Atlántico Editores» quien me propuso publicarlo”, explica el creador.



Los autores.

«Bosques, Montañas y Gente» se encuentra escrito por Fernando Barbero Carrasco. Este autor nació en el barrio de Vallecas (Madrid) en 1949, aunque actualmente se encuentra afincado en Alcalá de Henares y tiene una fuerte vinculación con Robleluengo, donde organiza diferentes actividades culturales y musicales.



El mencionado creador es un viajero empedernido. Ha recorrido medio mundo. De todos los lugares que ha visitado trae alguna historia. Y la compilación de varias de ellas ha desembocado en «Bosques, Montañas y Gente». Sin embargo, la labor literaria de Barbero no finaliza aquí. Cuenta en su haber con varios títulos, que van desde los poemarios ilustrados –«La madalena de Bukowski»– a ensayos sobre diversas temáticas.



Pero ahora se ha inclinado por los versos orientales. Y en su nuevo libro ha recibido la colaboración de dos profesionales de primer nivel. En primer lugar, de Noemí Gómez Posada (Madrid 1962), encargada de realizar las ilustraciones de la obra. Es licenciada en Periodismo y cuenta con una amplia formación en dibujo, pintura y fotografía. Actualmente, alterna su carrera entre la creación artística y la docencia, especializándose en la enseñanza del arte.



Asimismo, se ha de mencionar la labor de Pablo Richi Alberti (Madrid, 1961), responsable del diseño editorial de «Bosques, Montañas y Gente». Richi es licenciado en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque su trayectoria profesional se ha desarrollado en el diseño y la publicidad. Además de proyectos relacionados con la identidad corporativa o la publicidad, ha llevado a cabo y dirigido la realización de memorias institucionales, presentaciones de productos, catálogos para exposiciones, publicaciones periódicas, libros conmemorativos y cursos formativos, entre otros.