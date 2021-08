Jorge Lázaro, representante de Guadalajara en el Certamen de Belleza Mister Internacional España 2021 en Tenerife

martes 17 de agosto de 2021 , 11:44h

Jorge Lázaro es el representante de Guadalajara en el Certamen de belleza Mr. Internacional 2021, que tendrá lugar en Tenerife del 17 al 24 de septiembre de 2021.



Le hacemos una serie de preguntas para que Guadalajara conozca un poco mejor a su representante en este importante Certamen de Belleza.

Jorge Lázaro Escaso

Edad: 22

Altura: 1,84



Tu talento consiste en: Mi afinidad con los niños, la cual, es mi oficio.



Defínete en tres palabras: Responsable, comprometido, alegre.



Dinos tres curiosidades sobre ti: Soy una persona muy independiente. Necesito el deporte en mi vida ya que sin él, mi estado de humor cambia. Amo la naturaleza.



Personaje público o de la historia que admiras más y por qué: Mathieu van der Poel, es un deportista neerlandés que compite en ciclismo en las modalidades de ruta, montaña y ciclocross, obteniendo éxitos en las tres especialidades. Es mi referente deportivo, su actitud y trabajo diario es admirable.



¿Qué significa para ti ser “el hombre más deseado de España”?: Para mí es una experiencia personal y pienso que me hará mejorar como persona.



Si has sido o eres deportista profesional dínos el deporte, años practicándolo y nombre del equipo en el que has estado federado si procede: Llevo 3 años practicando ciclismo de montaña en la modalidad rally, en la cual estoy federado. Estas pruebas consisten en carreras de larga distancia por montaña.



Estudios en curso y/o cursados: Técnico superior en actividades físicas y deportivas TAFAD.



Hobbies: Viajar, naturaleza, practicar todo tipo de deportes.



Instagram: @lazarobronn



Bueno Jorge, pues te deseamos lo mejor y... ¡mucha suerte!