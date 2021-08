La ONCE rinde homenaje al personal del Hospital Universitario de Guadalajara

martes 10 de agosto de 2021 , 13:57h

La ONCE dedica el cupón del jueves, 12 de agosto, al Hospital Universitario de Guadalajara, dentro de la serie ‘Tú eres importante’, con la que rinde homenaje a quienes trabajan en los centros hospitalarios. Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de este hospital.Francisco Marfil Jiménez, Director de la Agencia de la ONCE, Eusebio Robles González, Delegado Provincial de la Junta de Comunidades y Margarita Gascueña Luengo, Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad, han presentado este cupón.Es el 25 de enero de 1982 cuando abre sus puertas el Hospital Universitario de Guadalajara. Este centro hospitalario supuso un cambio social muy importante para la población de la provincia.El Hospital Universitario de Guadalajara fue pionero en toda España, al ser el primero en el que todos los sistemas, primero asistenciales y después de gestión, estuvieron informatizados, con todo lo que ello suponía por aquel entonces, allá por los años 80.Con el tiempo han aumentado las especialidades y el edificio ha experimentado diversas ampliaciones y modificaciones. Adscrito al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), es uno de los hospitales más importantes y vanguardistas de la región.Está destinado a dar servicio a toda la provincia de Guadalajara, para lo que tiene asociado dos centros de especialidades en Azuqueca de Henares y Molina de Aragón. Cuenta con más de 400 camas, y 16 quirófanos, entre otras dependencias, con una superficie de 52.996 metros cuadrados.‘Tú eres importante’ es una serie de cupones que muestra los hospitales de referencia de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas. El objetivo es difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios para mejorar la salud de millones de personas, especialmente en estos momentos de lucha contra el Covid-19.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es , y en establecimientos colaboradores autorizados.