50.000 euros para las obras de mejora de captación de agua en el municipio de Romanillos de Atienza

martes 10 de agosto de 2021

El delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Santos López, acompañado del alcalde de Romanillos de Atienza, Iván Casado, y varios técnicos ha visitado las obras que el Gobierno regional financia en el municipio para garantizar el óptimo abastecimiento de agua y que tienen un coste de 48.399 euros.



El abastecimiento de Romanillos cuenta dos captaciones: un sondeo situado 1.500 metros al sur del caso urbano y un manantial situado a poco menos de dos kilómetros al norte del pueblo, en la falda sur de la Sierra de Pela. Los principales problemas en el abastecimiento son el escaso caudal y la mala calidad del agua suministrada por sus captaciones.



En el caso del sondeo, al carecer de bomba, proporcionaba un caudal muy escaso, claramente insuficiente para abastecer a la población durante el verano, que llega a los 150 habitantes frente a las 20 vecinas y vecinos que habitualmente residen en el municipio. En cuanto al manantial de la Sierra de Pela, aunque su caudal es mayor, carece de tratamiento de desinfección, por lo que no es un agua apta para el consumo humano.



Ante esta situación, en octubre de 2018, se realizó un nuevo sondeo cercano a la población, que proporcionó un caudal suficiente. Para aprovechar dicho sondeo, el proyecto contemplaba el equipamiento del mismo mediante bomba, tubería y cableado, así como la colocación de los correspondientes accesorios hidráulicos y eléctricos, como válvulas, contador y cuadro eléctrico.



Además, se incluía la ejecución de una nueva tubería de impulsión de casi un kilómetro de longitud entre el sondeo y el depósito regulador existente.



En la actualidad la obra se encuentra a poco más del 50 por ciento de su ejecución y está previsto que acabe en el plazo de un mes. Hasta el momento se ha ejecutado la conducción entre el sondeo y el depósito, mediante la excavación de zanja y la colocación de tubería de polietileno y se ha colocado el cable hidronivel. Queda pendiente el equipamiento del sondeo y la acometida eléctrica en baja tensión.



El delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha destacado “el interés del Gobierno regional por garantizar el correcto suministro de agua a todas las poblaciones de nuestra provincia en las mejores condiciones, asegurando que no se produzcan problemas no solo durante el invierno, sino también en los meses de verano en los que se duplica la población”. En este sentido, Santos López ha recordado que “hemos de favorecer el desarrollo de nuestro medio rural y no podemos permitir que la llegada de más población en verano se frene por la carencia de algo tan necesario como el agua”.