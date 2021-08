El servicio de Farmacia del Hospital de Guadalajara, premiado por la Universidad de Alcalá por un trabajo sobre la mejora de la información a pacientes con tratamientos citostáticos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de agosto de 2021 , 11:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), suma un nuevo reconocimiento. En esta ocasión, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá (UAH) y la Fundación Hefame han reconocido un trabajo elaborado por estudiantes en prácticas tuteladas del servicio de Farmacia Hospitalaria.



La iniciativa ‘Optimización de la información trasladada a pacientes con tratamiento citostático parenteral’ ha obtenido el premio al mejor trabajo de Atención Farmacéutica del curso 2019-2020 que concedía la cátedra de Farmacia Asistencial de la citada universidad. Debido a la pandemia, hasta ahora no había podido hacerse la entrega de este premio, que ha tenido lugar en un acto celebrado en el paraninfo de la Universidad de Alcalá.



El trabajo, que fue escogido de entre una quincena de propuestas de distintos hospitales, ha sido realizado por Andrea Martínez de la Guerra, Álvaro Rodríguez Fernández e Iván García Sanz, entonces estudiantes en prácticas tuteladas, y tutorizado por la jefa del servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de Guadalajara, la doctora Ana Horta.



El equipo galardonado detectó la necesidad de mejorar la información que se transmite a pacientes de oncología sobre los posibles efectos adversos de la terapia intravenosa que reciben, así como precauciones o recomendaciones a tener en cuenta sobre efectos relacionados con la fertilidad, la esterilidad o la capacidad de conducción, entre otros.



Para ello, se consultó la información sobre efectos adversos presente en las fichas técnicas de los distintos fármacos y en las bases de datos americanas con el objetivo de agrupar la información disponible en un documento único y hacerla más accesible.



Con ello se pretendía mejorar y completar la información que se traslada a estos pacientes. “Son cuestiones muy específicas que a veces no se comentan y recabarlas y agruparlas fue muy laborioso, pero fue una propuesta muy bien recibida por parte del servicio de Oncología Médica del Hospital y también se han interesado otros hospitales, por su utilidad y por ser un trabajo muy exhaustivo que recoge información de fármacos muy novedosos que se han introducido recientemente en la terapéutica”, ha explicado la doctora Horta.



Por otra parte, el servicio de Farmacia Hospitalaria de Guadalajara está planteando la posibilidad de elaborar un documento similar sobre los efectos adversos de medicamentos no intravenosos, sino orales.



Durante este último curso, el alumnado en prácticas tuteladas en el servicio de Farmacia ha estado trabajando en una investigación que permita resolver las dudas de pacientes oncológicos relacionadas con la vacunación contra la Covid-19 y las posibles contraindicaciones con otros fármacos. Para ello, han elaborado dípticos y pósters que “han sido muy bien acogidos por los pacientes, pues lo importante es que estén informados y que todo el mundo se vacune”, ha aseverado la doctora.



El servicio de Farmacia Hospitalaria de Guadalajara ha sido premiado en numerosas ocasiones y cuenta con un gran prestigio en lo que respecta a la formación de alumnado universitario y farmacéutico interno residente.



“Esto se debe a la gran vocación docente del Hospital de Guadalajara, pues por el tamaño intermedio de este hospital, los adjuntos y profesionales de las distintas categorías del hospital resultan más accesibles para poder formarse o investigar y los alumnos perciben que la formación es mucho mejor”, ha señalado Ana Horta, quien ha subrayado que, de hecho, “los alumnos y alumnas con mejores expedientes suelen escoger Guadalajara para su formación”.