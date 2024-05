El hospital de Guadalajara apela a la humanización, la investigación y la transformación sanitaria en el acto en el que 20 residentes han celebrado el final de su formación

La gerente de la GAI de Guadalajara, Elena Martín, ha asistido al acto de entrega de certificados de final de residencia a 20 residentes de distintas especialidades médicas y de Enfermería que se han formado como especialistas en los últimos años en esta área sanitaria.

miércoles 22 de mayo de 2024

La gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, ha apelado al compromiso por la humanización de la asistencia sanitaria, la docencia, la investigación y la transformación del modelo sanitario durante el acto de entrega de certificados a los 20 residentes que han finalizado su formación como especialistas en esta área sanitaria.



Durante el acto, en el que se ha celebrado el final del periodo formativo de siete médicos de distintas especialidades hospitalarias y 13 enfermeras especialistas de Geriatría, Salud Mental, Obstetricia y Ginecología y Atención Familiar y Comunitaria, Elena Martín ha destacado su protagonismo en la transformación del modelo por el que se apuesta desde la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Castilla-La Mancha, “que debe pasar de la sanidad a la salud, no limitarse a atender la enfermedad sino a trabajar en prevención con el empeño de que las personas vivan libres de enfermedad el mayor tiempo posible”.



La gerente de la GAI de Guadalajara, acompañada por la coordinadora de la Unidad de Docencia, Investigación y Formación, María Teresa Antoral, y por los directores médico y de Enfermería, Rodrigo Gutiérrez y Alberto Díaz, ha incidido en la humanización y la empatía en la atención a las personas y al compromiso con la formación “hasta el último día de vuestra vida, y con la investigación, porque el avance de la ciencia no se detiene nunca”.



En relación a la vocación docente, Martín ha indicado que “desde el momento en que iniciabais vuestra formación ya empezabais a ser referentes y docentes de quienes iban llegando a continuación”.



Por su parte, María Teresa Antoral les ha animado a “mantener cimientos sólidos y ser buenas personas y buenos gestores, porque de cada uno de vosotros depende la sostenibilidad”.



Rodrigo Gutiérrez se ha referido a valores como el profesionalismo para cualquiera de las profesiones de ciencias de la salud y a la necesidad de tratar “a enfermos y no enfermedades, a tratar personas y no procesos, adaptándonos a lo que precisa cada paciente e involucrándole en el cuidado en su enfermedad”.



Finalmente, Alberto Díaz ha felicitado a los nuevos especialistas, de quienes ha destacado su crecimiento y evolución en estos años y a quienes ha agradecido su esfuerzo, “enfrentándoos a desafíos y brindando apoyo y cuidado, a la vez que habéis sido maestros para todos nosotros”.



Durante el acto, en el que también han participado la jefa de estudios de las especialidades médicas hospitalarias, Gema Arriola, las coordinadoras de la formación de las enfermeras residentes, Beatriz Viejo y Eva Montero, y que ha contado con la intervención de residentes y tutores, se ha valorado y agradecido la contribución de estos últimos, que han guiado a los nuevos especialistas durante su formación, y la de todos los trabajadores del Área Integrada que han apoyado y contribuido a su aprendizaje.



Finalmente, se ha entregado el premio a la mejor residente en la categoría de Enfermería, que ha recaído en Sandra Marcos, de la especialidad de enfermería Geriátrica. Los premios a mejor residente de la categoría médica se entregarán en septiembre, cuando finalicen su formación los residentes de las especialidades médicas de cuatro años que se incorporaron en 2020 y que no pudieron iniciarla en mayo debido a la crisis por Covid-19.