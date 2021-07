Netflix: Megan Montaner, Miquel Fernández y Michel Noher encabezan el reparto de 'Si lo hubiera sabido'

viernes 30 de julio de 2021 , 14:04h

Netflix ha anunciado el comienzo del rodaje de Si lo hubiera sabido, su nueva serie creada por la guionista turca Ece Yörenç, autora de series como Fatmagül, Amor prohibido, Sühan: Venganza y amor, Kuzey Güney o Medcezir con el apoyo de Ay Yapim.

Irma Correa (Alba) ha sido la encargada de adaptar esta romántica historia sobre segundas oportunidades.



Megan Montaner (30 monedas, La caza. Monteperdido) se pone en la piel de Emma, una mujer que está desencantada con su presente y que por un golpe del destino podrá cambiar su vida y empezar de nuevo. Miquel Fernández(Alba, El Nudo) interpreta a su marido Nando y Michel Noher (La unidad, 100 días para enamorarse) se pone en la piel de Rubén, a quien Emma conocerá en su nueva vida. Completan el reparto Jael Pascual (45 revoluciones), Eduardo Lloveras (The One) y Bore Buika (Élite), entre otros.



Ece Yörenc, creadora de la serie, afirma que: “Muchas de mis producciones (Amor prohibido, Sühan: Venganza y amor, Fatmagül, Kuzey Güney, Medcezir) se han emitido en España​, Fatmagül incluso se adaptó en castellano, pero ninguna de ellas me ha hecho tanta ilusión como Si lo hubiera sabido, ya que es la primera vez que un guión mío cobra vida como original en otro país, estoy muy emocionada. Si lo hubiera sabido es una historia entretenida y emotiva al mismo tiempo. La protagonista es una mujer que se ha sentido atrapada en su matrimonio durante 10 años y que ahora intenta encontrarse a sí misma. Se trata de una historia que pasa en la vida real y que recomiendo ver más de una vez para poder encontrar todos los detalles que se esconden en cada uno de los 8 episodios. Espero que todo el mundo la disfrute tanto como nosotros hemos hecho creándola”.



Por su parte, Irma Correa, showrunner de la serie, afirma: “Quién no querría viajar al pasado, tener la oportunidad de cambiar lo que convertiría nuestro presente en lo que siempre habíamos soñado… Si lo hubiera sabido es el viaje de Emma hacia ella misma, una serie que habla de los sueños, de las esperanzas, del sentido de nuestra vida, de la familia, de los amigos, del amor… y del destino inevitable. Comenzar el rodaje de este proyecto es un sueño hecho realidad. Porque no encuentro mejor forma de viajar en el tiempo que a través de sus ojos".



Producida por Boomerang para Netflix, esta nueva serie estará dirigida por Liliana Bocanegra (La reina del flow) y Alejandro Bazzano (La casa de papel, Inés del alma mía) y su rodaje tendrá lugar en localizaciones naturales de Sevilla, Madrid y París.



Acerca de Si lo hubiera sabido



Emma es una mujer de 30 años decepcionada con su matrimonio de diez años con Nando y su vida familiar y que siente que su vida ha perdido su brillo. Atrapada en una rutina sin romance ni emoción, se da cuenta de que si pudiera retroceder en el tiempo, no aceptaría la propuesta de matrimonio de Nando, y decide que debería divorciarse de él. Un par de días más tarde, mientras se dirige a ver un eclipse lunar poco común con sus amigos, una falla en el tiempo la envía 10 años atrás, al 2008. Su mente de 30 años está atrapada en su cuerpo de 20 años. La vida le da una oportunidad de reevaluar quién era y en quién quiere convertirse, con la clara ventaja de saber ya lo que le espera al mundo en la próxima década.