El PP denuncia que el PSOE quiere trasladar “un problema interno de su partido” a la ciudad y al Ayuntamiento de Guadalajara

jueves 29 de julio de 2021 , 14:00h

El vicesecretario de capital del Partido Popular, Eladio Freijo, ha reprochado, al PSOE que quiera trasladar un problema interno de su partido de entonces, en el año 2011 cuando esa formación sufrió una gran división interna, a la ciudad de Guadalajara y a su Ayuntamiento.



Freijo ha hecho estas declaraciones esta mañana en rueda de prensa, acompañado por el diputado provincial, Francisco Javier Pérez, y el concejal popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Alguacil, donde ha recriminado al senador del PSOE, Rafael Esteban, el tono de las declaraciones que realizó ayer “en las que volvió a engañar a la ciudadanía” realizando graves acusaciones, hacia Antonio Román y Jaime Carnicero cuando no están fundamentadas en ninguna sentencia ni resolución judicial”.



En este sentido, ha aclarado que en la sentencia a la que se refiere el socialista “no solo no aparecen sus nombres, sino que se excluyen”. Por lo tanto, con las declaraciones de ayer, Esteban “está imputando una responsabilidad a dos personas que no les corresponde”.



El vicesecretario de capital, ha lamentado que los socialistas, y en este caso en concreto Rafael Esteban, “utilicen el término acoso como arma arrojadiza y de manera torticera” cuando de esa sentencia se desprende que no se le puede imputar nada a las dos personas que él menciona”.



Freijo ha asegurado que con este “tipo de afirmaciones y acusaciones falsas” solo consigue perjudicar más la figura del político por lo que le ha invitado “a ser horado y honesto y que defienda la ciudad de Guadalajara”.



Es una pena, ha apuntado Freijo, que utilicen un problema interno de su partido de aquel momento, “en el que Araceli Muñoz dejó de ostentar altos cargos de dirección dentro del PSOE, porque así lo decidieron los dirigentes socialistas, para volver a su plaza en el Ayuntamiento”, y aprovechar esta situación para acusar a dos dirigentes de otra formación de estos hechos “en los que nada tienen que ver”.



Para el vicesecretario de capital del Partido Popular de Guadalajara “es muy grave” culpar a dos personas de acoso laboral, y ha aseverado que “ningún cargo del Partido Popular en Guadalajara ha acosado a nadie”. Cuando esta persona solicitó su reincorporación a su plaza, después de años en cargos de alta dirección dentro del PSOE, se tramitó la misma y llevó a efecto”.



Por todo ello, Freijo ha criticado que “se banalice y utilice” este tipo de acusaciones “sin escrúpulos” cuando él mismo sí ha sufrido sobre su persona este tipo de hechos. Por ello, ha pedido al PSOE y a Rafael Esteban que “no jueguen con ello” y ha recomendado a los socialistas que “no pongan en duda la honorabilidad de las personas simplemente por intereses partidistas, cuando detrás hay unas familias que sufren las consecuencias”.