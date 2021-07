El PP exige transparencia en el Ayuntamiento de Azuqueca y acusa al Gobierno municipal de no dar cuenta de su gestión

miércoles 21 de julio de 2021 , 13:36h

En lo que va de legislatura, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca ha registrado casi medio centenar de solicitudes pidiendo información sobre asuntos de interés para la ciudadanía. Han sido muy pocas las respuestas, y en algunas de ellas, el Gobierno municipal ha tratado de zanjar con un “estamos trabajando en ello”. En la mayoría de los casos, el Gobierno municipal ni siquiera se ha molestado en contestar.



“La transparencia no existe en Azuqueca, y el Gobierno municipal se niega a dar cuentas sobre su gestión”, critica la portavoz del PP, Aure Hormaechea, recordando que el acceso a la información de todos los miembros de la Corporación es un derecho respaldado por la legislación, “aunque los responsables municipales incumplen constantemente la normativa vigente”.



La concejala del PP apunta algunas de las cuestiones sobre las que se ha pedido información, y que siguen sin respuesta, a pesar de que en algunos casos se ha solicitado hace ya muchos meses, y en más de una ocasión.



Según los populares, los responsables municipales con su actitud están ocultando a la población cómo están gastando el dinero que recaudan de los vecinos o que reciben de otras administraciones, o qué prioridades han establecido a la hora de gestiones y con qué criterios.



Entre las muchas cuestiones que siguen sin respuesta estarían las medidas para reforzar la limpieza y la seguridad en el barrio Vallejo (motivo de quejas de muchos vecinos de la zona); o las mejoras previstas en la Plaza General Vives, sobre cuya reparación el PP preguntó en octubre de 2019, volvió a insistir meses después y más recientemente, a raíz del malestar expresado por los comerciantes de la zona ante la decisión unilateral por parte de los responsables municipales de peatonalizar la plaza los fines de semana.



Tampoco sabemos qué está haciendo Azuqueca en relación al Plan de Acción de Alcaldes por el Clima, cuales fueron los gastos de las fiestas de 2019 (que se su duplicaron sobre el presupuesto previsto), cómo reparte el Ayuntamiento las subvenciones y ayudas de distintos colectivos y con qué criterios, lo que ha invertido el Consistorio en material y acciones contra la Covid 19, la relación detallada de proyectos que se están desarrollando con financiación europea y englobados en el programa EDUSI, los expedientes sancionadores abiertos a una importante empresa de Azuqueca por no pagar a tiempo sus impuestos, qué va a ser de las obras de la nueva Casa de Cultura, o cómo está funcionando el contrato de los servicios jurídicos adjudicado hace más de un año.



Tampoco ha respondido el Gobierno municipal a dos peticiones más recientes por parte del Grupo Popular, en las que se pedía información sobre el problema de la ocupación ilegal de viviendas en Azuqueca o el informe técnico que reconoce un impacto negativo en el municipio del proyecto de desarrollo logístico ‘ALMA’.



“Los plazos legales para contestar se han superado con creces en muchos de los casos”, asegura la portavoz del PP, que exige respuesta a todas las preguntas que “siguen en el aire”, y así lo volverán a pedir por escrito.



El Gobierno municipal incumple la Ley



“No tenemos mucha esperanza en que esta vez el Gobierno municipal cumpla con la normativa, porque ya en octubre de 2019 pedimos por escrito alcalde que nos facilitara toda la información que habíamos pedido hasta aquel momento. A aquellas solicitudes se han sumado muchas más, y la respuesta para la mayoría sigue siendo la misma: no contesta”, lamenta Hormaechea, quien insiste en que la Ley de Transparencia y la normativa municipal (el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) obligan a los responsables municipales a facilitar la información.



“Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los Servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función” (artículo 14 Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).



Asimismo, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en sus artículos 12 y 13 establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley; y que se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.



En base a ello, el Grupo Popular volverá a acudir al Defensor del Pueblo para hacer valer sus derechos como representantes de los ciudadanos.