La Fiesta de la Virgen Blanca de Quer cumple su XVIII Edición tras su recuperación

La celebración, en torno a la que es patrona de Quer, la organiza la Hermandad de la Virgen Blanca, pero el Ayuntamiento la acompaña y la subraya, con actividades culturales.

jueves 03 de agosto de 2023 , 17:27h

Este próximo fin de semana, Quer celebrará su fiesta patronal, en honor a la Virgen Blanca, en la que será la XVIII edición de esta fiesta tradicional de Quer, pero recuperada hace dos décadas.



En las vísperas, el viernes día 5 de agosto, la protagonista será, un año más, la celebración religiosa. Este año, el hermoso ritual de velas se vuelve a celebrar en la barbacana de la Plaza de la Iglesia, mirador privilegiado sobre la campiña setera. Los feligreses depositan una vela a los pies de la imagen de la Señora, para después rezarle sucesivas salves. A continuación, habrá un refresco para los seteros que se acerquen a compartir la celebración.



Pero la celebración va a comenzar con una obra de teatro, El retorno de los cómicos clásicos.



El propósito de este espectáculo es aprovechar los textos clásicos para hacer una revisión del hombre actual, de su sociedad y sus costumbres, manteniendo siempre un esquema de jovialidad no exenta de actitud crítica no ácida, pero al menos mordaz. El espectáculo busca educar y divertir con los clásicos. Se trata de la segunda parte de la trilogía “Cómicos”, tras el éxito de la primera parte, “Cuentos de la vieja España”. Una trilogía que repasa a los autores clásicos españoles mostrando las costumbres, historias y leyendas de nuestros antepasados, muchas de las cuales siguen vigentes en nuestra sociedad.



Espectáculo de divulgación de clásicos con cómicos que comparan la vida del hombre actual con la suya, la medieval, del Renacimientos y del Siglo de Oro, para demostrar que su vida y costumbres no eran tan oscura y tristes como se piensa, incluso muchas fiestas, costumbres y tradiciones siguen disfrutándose en la actualidad



El día siguiente, sábado, 06 de agosto, es el de la patrona propiamente dicho. Por la tarde, de nuevo en la iglesia la Hermandad que organiza los festejos leerá pasajes bíblicos en honor de la Señora, y, a partir de las 20:30 habrá misa y procesión, a partir de las 21 h. A partir de las 22:00 horas, será el Ayuntamiento el que invite a quienes se quieran acercar, a un vino español.



Para terminar la celebración, la actividad del cine de verano se traslada al sábado, con la proyección de la película “Padre no hay más que uno 3”.



