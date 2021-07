Guadalajara y Torija, reconocidas como ciudades más atractivas apra la inversión en 2021

viernes 09 de julio de 2021 , 12:28h

Guadalajara capital y el municipio de Torija, en representación provincial, han sido reconocidas este jueves, en Madrid, en el acto de presentación de la Red de Ciudades Atractivas para la Inversión ‘Invest in Cities’ 2021, una iniciativa impulsada por la Confederación -junto a la consultora Grupo PGS- que, por cuarto año consecutivo, se desarrolla con el objetivo de situar a ciudades españolas en el foco de inversores y empresas.Tanto Guadalajara capital como Torija participarán en esta cuarta edición de ‘Invest in Cities’ dando a conocer sus ventajas competitivas, proyectos de desarrollo económico y apuestas de futuro en un escenario del máximo nivel y repercusión, como es la ‘Cumbre de Invest in Cities’ que tendrá lugar en diciembre. Todo ello enmarcado desde la iniciativa ‘Guadalajara Empresarial’/’Impulsa Guadalajara’, proyecto de referencia en la captación de inversión tanto nacional como extranjera, promovido por CEOE-CEPYME Guadalajara, financiado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara y que cuenta, además, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, CC.OO y UGT.Por parte del Ayuntamiento de Guadalajara ha acudido el concejal de Promoción Económica y tercer teniente de alcalde, Santiago Baeza, quien tras recoger la placa de reconocimiento de la ciudad y agradecer a la organización este distintivo, ha subrayado que “la capital reúne numerosos atractivos para invertir pues se posiciona con una buena red de infraestructuras y comunicaciones con Madrid y Barcelona, situándose como un eje logístico de referencia en el corazón de la Península. Y todo ello es posible gracias a la colaboración de todas las instituciones como CEOE-CEPYME Guadalajara, Diputación, Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los sindicatos más representativos, que remamos juntos por conseguir lo mejor para Guadalajara dentro de la estrategia Impulsa Guadalajara”, ha sentenciado Baeza.En el caso del Ayuntamiento de Torija, ha acudido el acto la primera teniente de alcalde del municipio, Ana Mercedes Nafría, quien tras recoger la placa de reconocimiento de la ciudad y agradecer a la organización este distintivo, ha señalado que “Torija posee numerosas ventajas empresariales, pues el municipio se encuentra muy bien situado gracias a su conexión directa con la A-2 y la disponibilidad de suelo industrial a precios muy competitivos. Un hecho que cada día está atrayendo a nuevas empresas e inversores de carácter tanto nacional como internacional, posicionando a Torija en el mapa de referencia provincial”, ha subrayado Nafría.Además de Guadalajara capital y Torija, han estado presentes los alcaldes y concejales de los municipios de Alfafar (Valencia), Algete (Madrid), Almassora (Castellón), Burgos, Córdoba, Espartinas (Sevilla), Manzanares (Ciudad Real), Martos (Jaén), Melilla, Miranda de Ebro (Burgos), Monzón (Huesca), San Javier (Murcia), Tarazona (Zaragoza), Torrremolinos (Málaga) y Valverde del Camino (Huelva). Todos ellos también han sido reconocidos como territorios propicios para la atracción de inversión, la creación de empresas y el desarrollo económico.Durante el acto de presentación, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha destacado que ‘Invest in Cities’ es “una apuesta para llevar la inversión a zonas de España con potencial de crecimiento, más allá de los grandes polos de atracción inversora, como pueden ser Barcelona o Madrid”.El presidente de CEPYME ha recordado que España recibe aproximadamente 24.000 millones de euros de inversión extranjera. “Uno de los retos de España es deslocalizar esa inversión, porque hay muchos focos potenciales en nuestro país y es importante darles visibilidad y ayudarles a ser atractivos para las inversiones”. En este sentido, Gerardo Cuerva ha señalado que esta inversión es de vital importancia en estos momentos para mantener la actividad de las empresas y propiciar la recuperación.Por su parte Pablo Gimeno, presidente de la consultora de inversión Grupo PGS, ha señalado durante su intervención que “algunos municipios y empresas saldrán muy relanzados con las oportunidades que ofrece ‘Invest in Cities’ y se convertirán en ciudades muy favorecidas”. Gimeno ha señalado que “tienen que ser capaces de atraer fondos europeos y también hay mucho capital privado deseando ser invertido, porque se invierte en los momentos de crisis”.Este grupo de ciudades que conforman la red, a las que en los próximos meses se unirán otras, han sido seleccionadas, entre otros factores, por contar con grandes ventajas competitivas, entre las que destacan la disponibilidad de suelo industrial a precios competitivos, la fortaleza en sectores como el turismo, las energías renovables, el sector agroalimentario, la industria o la logística, así como por ofrecer importantes bonificaciones fiscales y ayudas.Como parte de la iniciativa, ‘Invest In Cities’ celebrará cinco foros sectoriales en torno a grandes áreas de actividad económica, en los que reunirá a responsables municipales con representantes de empresas de referencia en cada uno de ellos. Además, el próximo mes de diciembre Madrid acogerá la gran Cumbre Nacional de Atracción de Inversión, a la que asistirán más de 500 inversores y empresas, así como representantes comerciales de más de diez países extranjeros.A través de la web www.investincities.com se podrá consultar toda la información relativa a la iniciativa, así como los proyectos de desarrollo de cada ciudad. La plataforma servirá también como punto de encuentro entre empresarios e inversores.Este proyecto, ‘Guadalajara Empresarial’/’Impulsa Guadalajara’ es promovido por CEOE-CEPYME Guadalajara, financiado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara y, además, cuenta con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, CC.OO y UGT.