Muere Raffaella Carrà a los 78 años

lunes 05 de julio de 2021 , 18:12h

La cantante, actriz, bailarina, coreógrafa y presentadora Raffaella Carrà ha fallecido este lunes a los 78 años, según han confirmado fuentes familiares. Se hizo muy popular gracias a temas como "Fiesta", "En el amor todo es empezar", "Hay que venir al sur" y "Caliente, caliente"



"Raffaella nos ha dejado, nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre" Con estas palabras su pareja, Sergio Japino, anunciaba la muerte de la artista uniéndose al dolor de sus familiares y amigos.



Según Sergio, Carrà ha fallecido a las 16.20 horas locales después de una enfermedad que "desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía. Era una mujer fuera de lo común pero dotada de una simplicidad sorprendente, que no tuvo hijos pero decía siempre que tenía miles de ellos​".



"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso" -ha añadido Japino-.



Se desconoce por el momento cuándo ni dónde se celebrará el funeral, pero Japino ha reconocido que "había pedido un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener sus cenizas".



En España descubrimos a Raffaella Carrà en 1975, cuando apareció en el programa de Televisión Española ¡Señoras y señores!, Luego lanzó un álbum recopilatorio con versiones de sus temas cantados en español. Y gracias a ese éxito protagonizó La hora de Raffaella Carrà en TVE, con la que inició una larga colaboración con la televisión pública.



Una de sus últimas apariciones fue un cameo en la película Explota, explota (Nacho Álvarez, 2020), un musical basado en sus canciones.