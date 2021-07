Malestar entre los comerciantes de la Plaza del General Vives de Azuqueca, que denuncian el cierre “por sorpresa” de este espacio

lunes 05 de julio de 2021

La decisión del Gobierno municipal de Azuqueca de ‘peatonalizar’ la Plaza del General Vives durante los fines de semana, ha provocado malestar entre comerciantes y vecinos, que aseguran que ha sido una “decisión unitaleral” de la que el Ayuntamiento no les ha informado.



Aunque no están en contra del cierre al tráfico de este céntrico espacio de Azuqueca, sí están indignados por la falta de información por parte de los responsables municipales, a los que se han dirigido pidiendo explicaciones y en busca de información que les aclare las dudas que han surgido ante esta “peatonalización parcial”. Señalan que han tenido noticias del cierre de la plaza a través de una carta enviada unos días antes de la puesta en marcha de esta medida, después de reunión mantenida hace ya más de medio año, sin que desde entonces hasta ahora se haya producido ningún otro contacto.



El malestar es patente, y así se lo han hecho saber algunos de los afectados a la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca, Aure Hormaechea, que ha visitado la Plaza y ha hablado con los comerciantes.



“Ellos no están en contra del cierre peatonal, pero sí del modo de actuar del alcalde, y de que no se haya contado con ellos para tomar una decisión consensuada, y poder poner sobre la mesa propuestas que contribuyan a dinamizar la Plaza del General Vives”, señala la portavoz del PP, que apoya las reivindicaciones de los afectados y considera necesario poner en marcha un plan de actividades culturales y ocio que sirvan de apoyo a los comerciantes de este entorno.



“Los comerciantes temen que la peatonalización durante los fines de semana será la muerte para esta Plaza, que durante los últimos años viene sufriendo la desidia y el abandono por parte del Gobierno municipal”, señala la portavoz del Grupo Popular, quien recuerda las actividades que en otros tiempos se desarrollaban en ese espacio en distintas épocas del año (conciertos, actuaciones, etc), y lamenta cómo las sucesivas intervenciones de los responsables municipales en la Plaza del General Vives (incluida una fracasada peatonalización) sólo han contribuido a su progresivo deterioro y declive.



Ante esta situación, los concejales del PP pedirán en el Ayuntamiento toda la información concerniente a este espacio, incluidos los proyectos y planes que tiene el alcalde para dinamizar la céntrica Plaza y “evitar que sus comerciantes acaben en la ruina”.