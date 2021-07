Este jueves abre la Piscina Municipal de Pareja

jueves 01 de julio de 2021 , 11:48h

Debido a que los datos de la pandemia, afortunadamente, invitan al optimismo, el Ayuntamiento de Pareja abre mañana la Piscina Municipal en el verano de 2021. La instalación hubo de permanecer cerrada en 2020 como medida preventiva. “Fue muy duro tener que hacerlo, pero era una decisión responsable, la única posible, que los parejanos entendieron perfectamente, dando muestras, una vez más de su entereza y saber estar”, señala María Tierraseca, concejala del Ayuntamiento de Pareja.



De cara a la apertura, el Ayuntamiento ha preparado un protocolo específico, que se añade a las normas de Sanidad, “con el fin de prevenir los contagios, y no dar un paso atrás en la lucha contra el COVID19”, añade la concejala.



Así, habrá un control de aforo a la entrada, para no superar el máximo del 75% permitido por Sanidad (300 personas en total- 225 personas en el solárium y 75 en el vaso de la piscina), control de temperatura antes de entrar, de manera que no se permitirá el acceso de personas con fiebre, será obligatorio guardar distancia interpersonal de 1,5 metros entre no convivientes, y la mascarilla será obligatoria en espacios cerrados de uso público, espacios al aire libre en los que no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes y será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico durante la estancia en la Piscina Municipal. Además, el Ayuntamiento ha parcelado toda la zona verde de solarium para bañistas, en parcelas de 2,5 x 2x5 metros, y de 5x5 metros para garantizar que hay distancia interpersonal entre los usuarios. Las parcelas más pequeñas serán, como máximo, para dos personas, mientras que las grandes, como máximo, para 6.



Además, el Ayuntamiento ha aprovechado el tiempo que la instalación ha permanecido cerrada para ejecutar varias mejoras entre las que se cuentan la renovación de las duchas, incluidas sus alfombrillas, y escaleras de la piscina, la renovación integral del puesto de socorrista -brezo y valla- y del césped y valla exterior allí donde ha sido necesario. También se ha pintado el vaso de la piscina pequeña y todos los skimmers, actualizado la valla interior de los vasos de agua, y cambiado la bomba de la depuradora.



“Es una alegría poder ofrecer de nuevo este servicio tan demandado por los parejanos en esta instalación a la que prestamos siempre la máxima atención desde el Ayuntamiento”, termina Tierraseca.