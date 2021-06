UGT insiste en que los sindicatos no aceptarán salidas forzosas en el ERE de CaixaBank en Castilla La Mancha

martes 29 de junio de 2021 , 13:32h

Toledo y Albacete han sido escenario de sendas concentraciones de los trabajadores y trabajadoras de CaixaBank en Castilla-La Mancha. Dirección y sindicatos celebran este martes la última reunión para negociar el ERE planteado por la entidad, un ERE que contempla la salida obligatoria de 6.950 personas en toda España, 203 en Castilla-La Mancha



A horas de que expire el plazo que tienen CaixaBank y sindicatos para llegar a un acuerdo sobre el ERE planteado en la entidad financiera y coincidiendo con una nueva jornada de huelga, cerca de 200 trabajadores y trabajadoras se han concentrado hoy en Toledo -en la plaza de Zocodover- para volver a pedir un Expediente de Regulación de Empleo “razonable” en el que no haya “salidas forzosas”. Así lo ponía de manifiesto Javier Suárez, responsable de la sección sindical de UGT en CaixaBank, durante la protesta protagonizada en la capital regional, protesta que también se ha repetido en Albacete y en las principales ciudades del país.



Según la última propuesta planteada por la empresa, la cifra de despidos alcanzaría los 6.950, 203 de ellos en Castilla-La Mancha. Suárez hacía referencia igualmente a que otros tantos trabajadores (alrededor de 600 en el conjunto de España) saldrán de la entidad a través de recolocaciones en empresas filiales, algo que calificaba como “despidos encubiertos”.



“La representación sindical de esta empresa sigue haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo con la entidad y para que no haya salidas forzosas, pero está claro que CaixaBank no tiene interés alguno”, señalaba el responsable de UGT, quien advertía de que los sindicatos no permitirán que las bajas contempladas en el ERE sean obligatorias.



Según las primeras estimaciones, el seguimiento de la jornada de huelga está siendo mayoritario en las oficinas de CaixaBank. Dirección y sindicatos celebran este martes la última reunión para negociar el ERE planteado por la entidad.