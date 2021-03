Olga Arribas, elegida nueva secretaria general de UGT Castilla-La Mancha

miércoles 10 de marzo de 2021

Olga Arribas Esteban ha sido elegida nueva secretaria general de UGT Castilla-La Mancha. Durante el 8º Congreso Regional celebrado hoy por el sindicato en Toledo y con el 78,5 por ciento de los votos, los delegados y delegadas que han participado en el mismo han mostrado un respaldo mayoritario a su candidatura.



Olga Arribas –que ocupará la Secretaría General y de Administración de UGT CLM- estará acompañada en la Comisión Ejecutiva por Luis Manuel Monforte, que será secretario de Organización, Comunicación y Formación; Isabel Carrascosa, que se hará cargo de la Secretaría de Política Sindical y Empleo; Marta Gil, Secretaria de Igualdad y Política Social; y Javier Flores, Secretario de Salud Laboral, Juventud y Agenda 2030.



Este nuevo equipo lo conforman personas jóvenes y con mucha experiencia en la estructura del sindicato. La nueva secretaria general de UGT CLM tiene una dilatada trayectoria como delegada sindical, primero en el grupo Avícola Camar, una de las mayores productoras de huevos de Europa, y más tarde –a partir de 2004- en Iberdrola, compañía en la que entró ese año para ser oficial de mantenimiento de subestaciones eléctricas. Su trabajo en los Comités de Empresa le ha llevado a desempeñar el cargo de secretaria de Organización y Administración de la sección sindical de UGT en Iberdrola y a formar parte de la Ejecutiva Estatal de UGT en Iberdrola. Natural en Calafell (Tarragona) y técnico superior en Salud Laboral, vive en Toledo desde los 18 años.



Del equipo que ha conformado para llevar las riendas del sindicato en los próximos cuatro años, Olga Arribas ha resaltado que está muy capacitado y que tendrá responsabilidades innovadoras, responsabilidades en las que estará la Agenda 2030.



Entre sus prioridades, la nueva Comisión Ejecutiva abordará asuntos fundamentales: la desigualdad, los trabajadores pobres, los jóvenes precarios, la desigualdad de género... En su hoja de ruta, Olga Arribas también ha colocado los ERTEs y la pandemia así como “soluciones creativas para los nuevos tiempos”, como la propuesta de cuatro días de trabajo y una quinta jornada de formación.



“Tras los ERTEs, aquí estaremos para hacer posible una economía resiliente en la que nos dejaremos la piel para defender a los trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta siempre la situación de las mujeres, con más precariedad que nunca en pandemia, con los empleos más necesarios, menos visibles y menos reconocidos”.



Añadía que “nadie se puede quedar atrás” y, en este sentido, apuntaba la necesidad de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), derogar la reforma laboral de 2012 y de eliminar la ley de pensiones de 2013.



A partir de un proyecto “solidario y feminista”, la nueva secretaria general de UGT CLM se marca “seguir mejorando en afiliación y representatividad del sindicato”. En este sentido, ponía en valor que “la Unión General de Trabajadores es un sindicato de clases con 132 años de historia”, un sindicato –como ha demostrado en estos meses de pandemia- que está “al servicio de los delegados y delegadas, de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad en general”.



El congreso –que se ha desarrollado presencialmente y también utilizando medios telemáticos para respetar las medidas de seguridad por la Covid-19- ha contado con la presencia en la clausura del secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas; y la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez. Al acto, celebrado en Toledo, también han asistido la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el secretario de Organización de UGT, Rafael Espartero; el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa; y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás.



Además de votar a la nueva Comisión Ejecutiva que se hará cargo del sindicato en la región, los delegados y delegadas elegirán a los representantes de UGT Castilla-La Mancha que participarán en el 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores que tendrá lugar en Valencia del 18 al 20 de mayo.



Pepe Álvarez: “Estoy convencido de que el trabajo de la UGT en Castilla-La Mancha tendrá repercusiones muy positivas”.-



En la clausura, el secretario general de UGT ha destacado la renovación que ha tenido el sindicato en la región, así como la importancia que tienen las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos de los trabajadores. Del trabajo realizado durante la pandemia, Pepe Álvarez ha señalado las 500.000 consultas atendidas durante la crisis. “Desde el principio de la crisis no paramos. Paramos todo lo que teníamos en marcha y nos pudimos a resolver los problemas derivados de la pandemia en la vertiente económica y social”.



“Estoy convencido de que el trabajo de la UGT en Castilla-La Mancha tendrá repercusiones muy positivas y que llegará a ser más representativo”.-

Álvarez, que ha recordado que mañana jueves volverá a Toledo para la concentración del 11M en la que los sindicatos pedirán la subida del SMI, la derogación de la reforma laboral y una nueva normativa en pensiones, ha dicho que este país tiene una “gran oportunidad” a través de los fondos europeos.



“Hay que conseguir que estos fondos mantengan y mejoren el reequilibrio que hay entre las comunidades autónomas”.



Page: “CLM necesita un sindicato como UGT”.-



Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha trasladado a Olga Arribas su felicitación por el apoyo recibido. “Nos vas a tener; estamos para ayudar”. Emiliano García-Page afirmaba que detrás de los sindicatos hay personas y que, en muchas ocasiones, “casi todo se arregla por la actitud, por el talante y, sobre todo, por la honestidad que demuestran estas personas”.



El líder del Ejecutivo regional se ha mostrado convencido de que a la UGT de la región le va a ir bien “porque hay muchas ganas, porque habéis buscado consenso y porque no hay rencor; os va a ir bien porque esta región os necesita”. Insistía en que Castilla-La Mancha necesita un sindicato como UGT. “Incluso en los momentos más duros no habéis faltado, habéis estado siempre en los acuerdos y en los pactos. Hay cientos de cosas que no habrían ido bien en esta región sin la fuerza institucional que representan los sindicatos”.



“Vamos a necesitar a la UGT porque -igual que hubo una salida indigna a la otra crisis, a la de 2008- en esta estamos haciendo todo lo contrario, mejorando la sanidad y sin recortes. Y en eso vamos a coincidir con el sindicato UGT y con su nueva secretaria general en la región”, apuntaba.



Álvaro Gutiérrez: “El trabajo sindical va a ser fundamental para recuperar lo perdido”.-



En la inauguración del Congreso, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha destacado que cuando la crisis sanitaria y económica se vaya normalizando, “el trabajo sindical va a ser fundamental para recuperar lo perdido, algo que Olga Arribas y su nueva dirección luchará por lograr, cumpliendo así con los principios del sindicato”.



No sin antes resaltar la importancia que en este último año han tenido los servicios públicos, Gutiérrez ha indicado que ahora son necesarias organizaciones como la UGT. “Debemos seguir aportando, consensuando y a la vez reivindicando el espacio que se merecen los agentes sociales”.



Milagros Tolón: “Necesitamos una UGT fuerte”.-



Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha puesto en valor que la vinculación de Toledo con la UGT “no viene de ahora, viene de hace muchos años”, “de cuando Julián Besteiro –que era concejal en la ciudad- se marchó a Madrid para ponerse al frente del sindicato”. Mostraba su convencimiento, además, en que este congreso supondrá un nuevo impulso para la UGT en Castilla-La Mancha. “Sin duda, va a salir reforzada con la presencia de Olga Arribas y con su equipo”. Expresaba igualmente su alegría por que en el sindicato vaya a haber mayoría de mujeres en la Ejecutiva y es que “hay que normalizar la igualdad”.



“Necesitamos una UGT fuerte, que mantenga el bienestar de la ciudadanía y necesitamos diálogo social”, añadía la alcaldesa, quien afirmaba que “contáis con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, de este equipo de gobierno y contáis con mi apoyo personal como alcaldesa y como afiliada al sindicato”.