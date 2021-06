La estación de AVE Guadalajara-Yebes estrena el servicio AVLO con un tren por cada sentido y precios excesivos

miércoles 23 de junio de 2021 , 18:28h

“Que dos de los ocho trenes diarios que AVLO pone desde hoy en circulación paren en la estación de Guadalajara-Yebes es, en el fondo, una buena noticia porque supone aumentar sus prestaciones, pero no en la forma porque no puede considerarse un servicio low cost cuando el precio del billete es, en la mayoría de los casos y en ambos sentidos, igual o incluso más caro que para los trenes Alvia o AVE”. Es la valoración que ha hecho este mediodía Miguel Cócera con motivo del viaje inaugural del primer servicio AVLO que ha efectuado parada en el andén de la estación de AVE Guadalajara-Yebes procedente de la terminal Barcelona-Sants; ya por a tarde lo ha hecho otro a las 19:54 horas desde la estación de Madrid-Puerta de Atocha. No obstante, el alcalde de Yebes ha enfatizado que se trata de una conquista “se mire por donde se mire” pues en un primer momento estos trenes de bajo coste solo iban a prestar servicio en los trayectos entre Madrid, Zaragoza y Barcelona y hoy efectúan parada en todas y cada una de las estaciones intermedias de esta línea de Alta Velocidad.



Cócera ha advertido que “no es de recibo” que se viaje en AVLO por solo 7 € desde la capital de España, Zaragoza o Barcelona, y que un usuario de la estación de Guadalajara-Yebes tenga que abonar 19 € por utilizar este mismo servicio hasta Madrid y más de cincuenta con destino a la Ciudad Condal, que algunos días llega casi a los cien. “Pero como ni nos conformamos ni nos resignamos, esta semana enviaré una carta al Presidente de Renfe Operadora en la que le reclamo que reconsidere la política de precios del servicio AVLO que se ha establecido para los viajeros de las estaciones secundarias”, ha señalado. En esa misiva, el alcalde de Yebes asegura que hoy ese sentir es unánime entre sus colegas de las Alcaldías de Lleida, Tarragona, Girona, Figueres y Calatayud. “Ni las frecuencias son eficientes ni los precios están en consonancia con un servicio que lleva la etiqueta ‘low cost’; la realidad es que estos trenes distan de cumplir las prerrogativas que se pretenden con este producto”, ha lamentado.



Desde el pasado 7 de junio, un tren en sentido Madrid y otro en dirección a Zaragoza y Pamplona han reforzado la oferta de la estación de AVE Guadalajara-Yebes. A los que hay que sumar los dos trenes AVLO que desde hoy efectúan parada en esta instalación, lo que en la práctica significa aumentar un 40% las circulaciones que prestan servicio diario y de lunes a viernes durante todo el año en esta instalación. Cócera insiste en el “papel esencial y dominante” de esta infraestructura ferroviaria como referencia de la Alta Velocidad en el Corredor del Henares y la provincia de Guadalajara. Cuyas prestaciones darán un salto “cualitativo y cuantitativo” con la inminente puesta en marcha de la línea Guadalajara-Horche-Yebes del Plan Astra. “Que esta estación recupere una conexión directa con la capital ocho años después, cuando se suprimió de forma injustificada, le concede un valor añadido que, sin duda, repercutirá en la calidad del servicio a los usuarios”, ha asegurado el alcalde de Yebes.



Desde hace una década, el Ayuntamiento de Yebes reclama la implantación de los trenes Avant en el trayecto entre Guadalajara-Yebes y Madrid-Puerta de Atocha, a imagen y semejanza de los que tienen en Toledo, Cuenca, Puertollano o Ciudad Real. “En el día en que nos congratulamos por la puesta en marcha de un nuevo servicio por parte de Renfe Operadora, esta sigue siendo una reivindicación irrenunciable”, afirma Cócera. Renfe Avant es una oferta alternativa de viajes frecuentes y corta distancia con tarifas asequibles y en horarios y frecuencias adaptados a las necesidades diarias, de tal modo que es utilizado de forma asidua por los viajeros como un medio de transporte público de ida y vuelta desde sus hogares al puesto de trabajo o lugar de estudio y viceversa. “La llegada de estos trenes, que incorporan varias modalidades de abonos con condiciones ventajosas para los usuarios, es la verdadera razón de ser de esta estación, lo que optimizaría su rendimiento”, ha sentenciado el alcalde de Yebes.



A la llegada del primer AVLO a la estación de Guadalajara-Yebes, que ha hecho su entrada en el andén con seis minutos de retraso sobre el horario previsto, ha asistido Jaime Sanz, edil de Movilidad y Transporte, en representación del Ayuntamiento de Guadalajara, que ha estado acompañado de Fernando Parlorio, concejal de Turismo. Que ha destacado que es un objetivo importante “abordar una mejor comunicación por transporte público entre los dos núcleos urbanos, algo sobre lo que espero que dentro de muy poco tiempo tengamos buenas noticias después de meses de trabajo”. Del mismo modo, ha abundado en las posibilidades que la parada de AVE y AVLO proporciona a nivel turístico para Guadalajara gracias a los circuitos de información de Renfe.