El anfiteatro de Valdeluz acoge dos montajes de las Escuelas Municipales de Teatro de Yebes y Guadalajara

miércoles 23 de junio de 2021 , 18:25h

Tratando de parecer más importante de lo que en realidad es, un pobre molinero miente al rey al aseverar que su hija hila tan bien que puede convertir la paja en oro. Atónito por semejante proeza, el soberano le pide que al día siguiente acuda con la joven a palacio. Al llegar la encierra en uno de los aposentos que ha llenado de broza y le ordena que la convierta en oro usando una rueca y un carrete. Y le advierte que, de no conseguirlo, perderá la vida.Es el argumento de ‘Rumpelstiltskín’, la obra que este viernes 25 de junio representará la Escuela Municipal de Teatro de Yebes en el anfiteatro al aire libre del Parque de la Paz y los Derechos Humanos de Valdeluz y con entrada gratuita a partir de las diez de la noche bajo la dirección de Alfonso Martín. Un cuento folclórico infantil también conocido como ‘El enano saltarín’ escrito por los hermanos Grimm y basado en la adaptación del escritor británico Michael Coleman, en el que confluyen algunos de los elementos más típicos de los cuentos de hadas.Al día siguiente y en este mismo escenario, la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara pondrá en escena el montaje ‘El secreto bien guardado’, una fablilla original de Alejandro Casona y con José Luis Matienzo en la dirección. Una dramatización ambientada en el siglo XVIII que ridiculiza la charlatanería de la que hacen gala algunos. Juanelo ha encontrado algo de gran valor que podría cambiar su vida; lo que debería ser un motivo de alegría pronto se convierte en un quebradero de cabeza.¿Cómo contárselo a su mujer Leonela sin que esta lo pregone a los cuatro vientos por todo el pueblo? Tras pedir consejo a su padre, traza un plan para que el secreto quede a buen recaudo. “Dirigidas sobre todo al público familiar, estas propuestas de teatro aficionado reivindican un espacio natural para esta alternativa no profesional y su derecho a coexistir”, aprecia Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura. Que invita a aquellos vecinos que estén interesados en este arte escénico a conocer la Escuela Municipal de Teatro de Yebes, que se creó en el mes de octubre de 2018 y tiene su sede en el Centro Cultural de Valdeluz.Para asistir como público y con el fin de dar cumplimiento al protocolo establecido por las autoridades sanitarias para este tipo de espectáculos al aire libre, hay que remitir con antelación un correo electrónico a la dirección [email protected] o mandar un mensaje de WhatsApp al número 673 347 718.Esta es la primera entrega del ciclo ‘Galas del Verano 2021’ que ha programado el Ayuntamiento de Yebes tras confirmar la suspensión de las fiestas populares de Valdeluz, que se iban a celebrar el próximo mes de julio, y de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé que tendrían lugar entre el 19 y 22 de agosto. Que tendrá su continuidad con el ciclo ‘Conciertos en el Lago’, una propuesta de música independiente que incluye cuatro conciertos desde este inspirador y espléndido escenario y un quinto desde Yebes, que abarca desde el country-pop y el blues-rock hasta el pop-fusión, el country temprano o el rock-folk. “Esta oferta no es un recambio de las fiestas suspendidas, sino una transición lúdica y de entretenimiento estival con la esperanza puesta en la ansiada normalidad”, reivindica Miguel Cócera, alcalde de Yebes.