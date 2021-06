62 partidos en el VI Torneo Atlético Fútbol Base en Guadalajara

martes 22 de junio de 2021 , 12:42h

El Complejo Fuente de la Niña de Guadalajara fue testigo del VI Torneo Atlético Fútbol Base, organizado por el Atlético Guadalajara, en el que numerosos equipos de la provincia y la Comunidad de Madrid disfrutaron de una gran jornada de fútbol. En total se disputaron hasta 62 partidos, en los que imperó la deportividad, el juego limpio y el compañerismo, así como el espíritu competitivo, que propiciaron un magnífico ambiente entre jugadores, técnicos y aficionados de todos los equipos participantes.



El pasado domingo 20 de junio, el Atlético Guadalajara organizó su VI Torneo Atlético Fútbol Base, que servía para despedir la temporada de las escuelas de fútbol base, desde Iniciación hasta Cadete. Esta cita reunió a un total de 43 equipos de 10 escuelas de fútbol, tanto de la provincia de Guadalajara como de la Comunidad de Madrid, que pudieron disfrutar de una jornada marcada por la fantástica atmósfera futbolística que gracias a las aficiones y los conjuntos de todas las categorías se formó. El respeto, la deportividad y el juego limpio marcaron el torneo, en el que todos los presentes cumplieron con el protocolo COVID-19 marcado por la organización para minimizar cualquier tipo de riesgo.



Conforme los equipos avanzaban a las fases finales la emoción y la competitividad aumentaban y el juego que desplegaban los equipos favorecía el disfrute de las aficiones, que animaron sin cesar durante toda la jornada.



En cuanto a los resultados, en categoría Cadete el Juventud Sanse se proclamó campeón tras vencer por la mínima al C. D. Avance en una reñida final. Por su parte, en categoría Infantil, el vencedor fue el E. F. Atlético Casarrubuelos “A”, que se impuso al E. M. F. Azuqueca, llevándose el trofeo a tierras madrileñas.



En las categorías de F8, la categoría Alevín fue sin duda una de las más emocionantes, ya que la final entre el C. D. Avance y el E. M. F. Azuqueca se resolvió desde el punto de penalti, tras empatar en el tiempo reglamentario, cerrando así el torneo. Ambos equipos demostraron su calidad sobre el terreno de juego y fueron merecedores del trofeo de campeones, pero finalmente fueron los alcarreños quienes se impusieron en la muerte súbita.



En Benjamín 2011, el A. D. Complutense “A” se tomó la revancha ante el C. D. Sigüenza, que había vencido a los alcalaínos en la fase de grupos, imponiéndose en un partido donde el físico del cuadro blanquirrojo superó al ímpetu de los seguntinos. Mientras que en Benjamín 2012, el claro ganador fue el Juventud Sanse, que desplegó un bonito fútbol durante todos sus encuentros, lo que se tradujo en buenos resultados. En la final derrotó a un luchador A. D. Complutense “A” por un claro 3-0, marcador que tal vez es algo engañoso porque la sentencia llegó en los compases finales.



La categoría Prebenjamín determinó al primer campeón de la mañana, que fue el E. M. F. Azuqueca, imponiéndose con claridad en el torneo en todos sus partidos, siendo el subcampeón, el A. D. Complutense, el conjunto que más cerca estuvo de derrotar al contundente equipo azudense. Por último, en categoría Iniciación jugaron entre el E. M. F. Horche y el Atlético Guadalajara una serie de tres partidos entre ellos, en los que se llevó la victoria final el elenco horchano, aunque eso era lo de menos. Tras una complicada temporada para los más pequeños, por fin pudieron disputar sus primeros partidos y demostrar todas esas ganas e ilusión que desprenden en los entrenamientos.



Fin de temporada de las escuelas de fútbol del Atlético Guadalajara



Con la celebración del VI Torneo Atlético Fútbol Base, el Atlético Guadalajara cierra prácticamente la temporada de sus escuelas de fútbol base, tras una complicada campaña en la que la pandemia ha marcado el desarrollo de la dinámica seguida durante todo el año. Durante el día se entregaron los galardones del equipo Cadete del club, que este año se han proclamado campeones de liga con pleno de victorias, y además, se vio a todos los equipos del club competir ante equipos de nivel, aunque no consiguieron acceder a la final. Varios equipos competirán la próxima semana en el prestigioso torneo MadCup, que servirá como colofón al presente curso, suponiendo un punto y seguido ya que el club está preparando otras actividades como el VI Campus de Verano y, por supuesto, la próxima temporada, para la que se espera retomar una cierta normalidad.



Agradecer al Ayuntamiento de Guadalajara por su colaboración para la organización del evento, así como a Deportes Olimpiada, Equipo Deporte, Teleguadalcan y Servivets su labor, ya que sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo el torneo.