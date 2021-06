El look noventero de Aitana del diseñador guadalajareño JCPAJARES es todo lo que querrás llevar cuando vuelvas a salir de fiesta

sábado 19 de junio de 2021 , 10:09h

Este look era el conjunto principal que la cantante iba a lucir en la Gala de los 40 Music Awards, donde se alzó con el premio a Mejor Artista del año y mejor canción junto con David Bisbal.



Esta noche ha querido hacer un homenaje al diseñador JCPAJARES reapareciendo en los photocalls con este conjunto tan especial.



Un outfit compuesto por un corsé crop-top que deja entrever un bralette de estampado vichy bordado y un pantalón de cintura alta con bolsillos externos y abertura en el bajo. Todo, realizado en triple organza de seda y taffeta bordada.



“Para mi ha sido y es un placer trabajar con Aitana de la mano de su estilista Antonia. Creamos este look totalmente a medida inspirado en los 90 y en nuestra última colección ANNUAL 20.21, junto con otros looks que ya ha ido mostrado. Es un honor que lo luzca para su reaparición en los escenarios y en el mismo contexto. Aitana es muy humilde y agradecida y eso la hace más grande aún” dice el diseñador.