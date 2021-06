¿Imitando al "doctor" Sánchez? El Gobierno corrige el currículum de Yolanda Díaz y TRANSFORMA tres MÁSTERES en...CURSOS de posgrado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 19 de junio de 2021 , 08:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dime con quién anda y te diré quién eres...Parece ser que plagiar tesis doctorales o inventarse titulaciones académicas es algo que para Pedro Sánchez otorga un plus especial a la hora de ocupar los cargos de más alta responsabilidad en el Gobierno.



El Gobierno de España ha cambiado en las últimas jornadas el currículum de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, principal rostro visible de la política de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros tras la marcha de Pablo Iglesias para concurrir en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo.



Según han podido constatar varios usuarios en redes sociales, hace unos meses, la ficha de la titular de la cartera de Trabajo informaba que además de ser licenciada en Derecho también poseía un Máster en Recursos Humanos, otro en Relaciones Laborales y uno más en el ámbito de Urbanismo.



Ahora, la ficha de Yolanda Díaz se ha transformado y los másteres han desaparecido, indicando que posee cursos superiores y de posgrado en Relaciones Laborales; Derecho Urbanístico, Ordenación Territorial y Recursos Humanos. También tiene formación complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político, y también formación sobre género. Se da la circunstancia de que la ministra no indicaba en la web de Moncloa en qué centros académicos cursó sus falsos másters. Tampoco ahora, en la página actualizada, da cuenta de dónde obtuvo esos «cursos superiores y de posgrado en Relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos».



El cambio en la web de Moncloa respecto al currículum de Yolanda Díaz ha sido tan vertiginoso que todavía a esta hora siguen apareciendo los tres másters falsos en la versión en inglés de esta página oficial del Gobierno de España. Así, puede leerse que la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, la ungida por Pablo Iglesias para ser la próxima cabeza de cartel de Unidas Podemos en las elecciones generales, cuenta con «Master’s Degree in Human Resources»; «Master’s Degree in Labour Relations» y «Master’s Degree in Town Planning».



El caso de Yolanda Díaz se da en algunos casos en política, incluso ha provocado ciertas crisis que han derivado en mociones de confianza o incluso en dimisiones.



Esta es la primera gran polémica que envuelve a Yolanda Díaz tras su llegada a la Vicepresidencia del Gobierno. La ministra de a formación morada era nombrada durante la campaña electoral en Madrid por parte de su antecesor en el cargo e histórico líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que decidía abandonar el Gobierno de coalición para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid e intentar frenar el ascenso en las encuestas de Ayuso, algo que no pudo evita y que acabó con la candidata popular a cuatro diputados de la mayoría absoluta y con el propio Iglesias dimitiendo en la noche electoral de todos sus responsabilidades políticas.



La información, que ha sido adelantada por 'vozpópuli', ha descubierto que a través de una búsqueda en la herramienta informática 'wayback machine' se puede descubrir que la web oficial del Palacio de la Moncloa mantenía los títulos de Máster en Recursos Humanos, otro en Relaciones Laborales, y otro más en Urbanismo hasta la mañana del pasado 30 de abril.



El presidente del Gobierno Pedo Sánchez cometió plagio en su tesis.-



Así titulada el periodita Javier Chicote en ABC su exclusiva el 14 de septiembre de 2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez cometió varios plagios en su tesis doctoral, leída en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela, de la que era profesor. ABC tiene en su poder una copia de la tesis, que Sánchez ha tratado de ocultar durante los últimos años y que solo se puede consultar en formato papel en la biblioteca de la citada universidad madrileña.



Tras un exhaustivo análisis del documento, en el que hemos utilizado herramientas informáticas de detección de plagios, este diario ha corroborado la existencia de decenas de corta-pegas que constituyen lo que se denomina «falta de integridad académica», según varios expertos universitarios consultados.



Todas las universidades prohíben y castigan el apropiarse de ideas y textos de los demás. Pese a ello, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ya había sido concejal en Madrid y diputado en el Congreso, copió párrafos enteros de otros autores publicados años antes, como demuestran las imágenes que publica ABC. Entre los autores plagiados están los economistas Julio Cerviño y Jaime Rivera, profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, en concreto un artículo que habían publicado justo cinco años antes de la defensa de la tesis de Sánchez. Además, el presidente del Gobierno copió y pegó contenido de informes oficiales sin entrecomillar, incluida una presentación en Powerpoint del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián.



Por otro lado, cometió lo que se denomina autoplagio o contenido duplicado, al insertar en su tesis, sin cita alguna, dos artículos que había publicado meses antes en revistas científicas junto a otro profesor.



Pedro Sánchez, “Dr. Cum Fraude”.-



Tal y como señala el Manuel Cabezas González en el Correo Gallego, "Para determinar si había habido plagio y en qué grado, se utilizan algunas herramientas informáticas antiplagio. Una de estas herramientas (PlagScan) había dado resultados muy eficientes y operativos en otros casos de plagio, en Alemania. En efecto, este detector de engaños había permitido localizar los plagios en las tesis de dos ministros de Angela Merkel, que se vieron obligados a dimitir por este motivo: el Ministro de Defensa, Karl-Theodor Zu Guttenberg, en 2011; y la Ministra de Educación, Annette Schavan, en 2013.



Según esta herramienta teutona, la tesis de Pedro Sánchez es una genuina “fake” tesis. Producto del “copia-pega”, rezuma plagio por los cuatro costados. En efecto, el 51,9 % de la tesis de Pedro Sánchez (unas 177 páginas de las 341) está plagado de plagios, que adoptan formas diferentes: 1. Copiar de verbo ad verbum párrafos enteros de otros autores, sin citarlos; 2. Copiar informes oficiales sin entrecomillar; 3. Parafrasear o hacer un refrito, abusando del lenguaje indirecto, de textos de otros, sin explicitar las fuentes; 4. Duplicar textos del propio Pedro Sánchez ya publicados.



Todos estos plagios denotan una falta total de “integridad u honestidad académica, intelectual y ética” por parte del ínclito Sánchez. Además, la tesis está trufada de faltas que denotan grandes lagunas en su competencia lingüística y textual. Por eso, tanto los plagios como las deficiencias lingüísticas ponen en entredicho no sólo la calificación positiva (“Apto”) sino también la calificación máxima “Cum Laude”, atribuida alegremente por los 5 miembros del tribunal que evaluó (?) la seudo-tesis. En efecto, para muchos catedráticos de economía, la tesis no tiene la calidad que debe tener una tesis y ninguna revista de prestigio se permitiría publicarla" concluye el diario gallego.